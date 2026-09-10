Πατούλης για Μαζωνάκη: «Είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, δεν μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση εκεί»

Η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε παθολογικό ιατρείο και το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Μιχάλης Παπαδάκος

Πατούλης για Μαζωνάκη: «Είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, δεν μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση εκεί»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ιατρείο όπου φέρεται να έγινε η ιατρική πράξη του Μαζωνάκη είχε άδεια μόνο ως παθολογικό ιατρείο και δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση.
  • Η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε παθολογικό ιατρείο και το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επιχείρησε να συγκροτήσει επιτροπή για έλεγχο του ιατρείου, αλλά ο χώρος είχε ήδη αποκλειστεί από την Αστυνομία.
  • Έχει προγραμματιστεί νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο και να συγκριθούν με τον φάκελο λειτουργίας του.
  • Η πλασμαφαίρεση είναι μια σύνθετη ιατρική διαδικασία που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών και γίνεται με εξωσωματικό διαχωρισμό του αίματος.
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Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Στην υπόθεση αναφέρθηκε, με σημερινές δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μίλησε για τους ελέγχους που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο ιατρείο όπου φέρεται να έγινε η επίμαχη ιατρική πράξη.

«Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ λυπηρή μέρα και προφανώς όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε προς την οικογένεια τα συλλυπητήριά μας. Πράγματι όλους μας έχει στεναχωρήσει», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο, σημειώνοντας ότι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, το οποίο συστεγάζεται με γιατρό παθολόγο.

«Χθες θελήσαμε να ελέγξουμε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο κ. Πατούλης.

Όπως ανέφερε, εφόσον στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα παθολογικό ιατρείο, τότε το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί.

«Αν εκεί υπήρχαν θέματα και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μηχανήματα τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί», σημείωσε.

Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση

Σε ερώτηση για το εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν είχε.

«Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ούτε το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο.

«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως και να μεταβεί εκεί στον χώρο», είπε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο χώρος είχε ήδη αποκλειστεί από την Αστυνομία. «Δυστυχώς η Αστυνομία, και σωστά πιθανόν, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει προγραμματιστεί για τις 8:30 το πρωί σήμερα νέα αυτοψία από επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο και να γίνει αντιπαραβολή με τον φάκελο του ιατρείου.

Ο κ. Πατούλης ανέφερε ακόμη ότι κατά τον επανέλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 δεν υπήρχε στον χώρο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Εξηγώντας τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί, όπως είπε, τη συμμετοχή ομάδας γιατρών και νοσηλευτών.

«Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται με έναν σύνθετο τρόπο και μάλιστα χρειάζεται να υπάρχει ομάδα, θα έλεγα, γιατρών αλλά και νοσηλευτών», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, κυρίως αιματολογικών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και σε ορισμένες κλινικές του εξωτερικού στο πλαίσιο πρακτικών που σχετίζονται με το longevity, την αντιγήρανση και την αποτοξίνωση.

Η διαδικασία βασίζεται στον εξωσωματικό διαχωρισμό του αίματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το πλάσμα διαχωρίζεται από τα έμμορφα συστατικά του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, και στη συνέχεια περνά από ειδικό φίλτρο στο μηχάνημα.

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