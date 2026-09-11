«Σου αρέσουν τα αθλήματα;» - Η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε γυμνή για μία διαφήμιση και έγινε viral

Snapshot Η Σίντνεϊ Σουίνι προσέγγισε την πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων Novig για να συνεργαστούν, καθώς ήθελε να συνδεθεί με μια πλατφόρμα που εστιάζει αποκλειστικά στον αθλητισμό.

Η ηθοποιός εκτίμησε ότι η Novig δεν δημιουργεί αγορές για προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής των celebrities, κάτι που την έκανε να νιώθει πιο άνετα.

Η συνεργασία οδήγησε σε μια τολμηρή διαφήμιση όπου η Σουίνι πόζαρε γυμνή, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media.

Ο CEO της Novig, Τζέικομπ Φορτίνσκι, επιβεβαίωσε ότι η ιδέα της καμπάνιας προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την ίδια τη Σίντνεϊ Σουίνι. Snapshot powered by AI

Η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε γυμνή για τη νέα viral διαφήμιση της Novig, σε μία καμπάνια που, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν σε μεγάλο βαθμό δική της ιδέα.

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» επέλεξε να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων, καθώς, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Τζέικομπ Φορτίνσκι, ήταν η ίδια που έκανε την πρώτη κίνηση.

Σε συνέντευξή του στο Front Office Sports, ο Φορτίνσκι αποκάλυψε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι προσέγγισε τη Novig - πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων- επειδή ήθελε να συνεργαστεί με μια πλατφόρμα που ασχολείται αποκλειστικά με τον αθλητισμό.

https://www.instagram.com/reel/DdETzrvByqk/

«Η Σίντνεϊ μάς προσέγγισε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η ηθοποιός ενδιαφέρθηκε για τη Novig.

Όπως είπε, η Σουίνι τού ανέφερε: «Νιώθω άβολα με άλλες πλατφόρμες που έχουν αγορές για το τι χρώμα εσώρουχα θα φορέσω».

Η ηθοποιός φέρεται να εκτίμησε το γεγονός ότι η Novig επικεντρώνεται αποκλειστικά στα αθλήματα, χωρίς να δημιουργεί αγορές που αφορούν προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής των celebrities.

«Υπάρχει κάτι καθαρό στο να ασχολείσαι μόνο με τον αθλητισμό», φέρεται να ήταν το σκεπτικό της, σύμφωνα με τον Φορτίνσκι.

Η συνεργασία τους κατέληξε σε μία ιδιαίτερα τολμηρή διαφήμιση, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να εμφανίζεται γυμνή, σε ένα concept που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media.

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