Σίντνεϊ Σουίνι: Βρέθηκε στον αέρα και έκανε το δικό της «Mission Impossible» - «Πρόσεχε Τομ Κρουζ»

Snapshot Η Σίντνεϊ Σουίνι εκτέλεσε ένα εντυπωσιακό εναέριο κόλ όρθια πάνω σε αεροσκά, εμπνευσμένο από τις σκην του «Mission Impossible».

Η ηθοποιός ήταν δεμένη με ιμάντες και φορούσε προστατευτικά γυαλιά και γιλέκο κατά τη διάρκεια της πτήσης, που περιελάμβανε και τόυμπες του αεροπλάνου.

Στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram, η Σουίνι απηύθυνε μήνυμα στον Τομ Κρουζ, γράφοντας «Watch out Tom Cruise».

Ο επίσημος λογαριασμός του «Top Gun» σχολίασε το βίντεο της Σουίνι με τη φράση «Feel the need for speed». Snapshot powered by AI

Η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται πως αποφάσισε να «ανταγωνιστεί» τον Τομ Κρουζ στο δικό του γήπεδο, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό εναέριο κόλπο που θυμίζει έντονα τις πιο επικίνδυνες σκηνές του «Mission Impossible».

Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται όρθια πάνω σε ένα αεροσκάφος, ενώ αυτό βρίσκεται ήδη στον αέρα, κάνοντας τη δική της εκδοχή του που ο Τομ Κρουζ έκανε στο «Mission: Impossible -The Final Reckoning».

https://www.instagram.com/reel/DcbXHY9R2RP/

Και φυσικά, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν παρέλειψε να στείλει και το μήνυμά της στον... ειδικό των κινηματογραφικών stunts. «Watch out Tom Cruise», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Στο βίντεο, η Σουίνι φαίνεται να στέκεται πάνω στο φτερό του αεροσκάφους, φορώντας γυαλιά προστασίας και ειδικό γιλέκο, ενώ ήταν δεμένη με ιμάντες για την πραγματοποίηση του κόλπου.

Το αεροπλάνο δεν περιορίστηκε σε μια απλή πτήση. Κάποια στιγμή γύρισε ανάποδα, ενώ στη συνέχεια έκανε και τόυμπες, με την ηθοποιό να παραμένει πάνω του και να καταγράφει την εμπειρία με κάμερα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα βίντεο που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή κινηματογραφικής δράσης παρά με μια συνηθισμένη ανάρτηση στα social media. Και φαίνεται πως η αναφορά στον Τομ Κρουζ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο επίσημος λογαριασμός του «Top Gun»,στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κρουζ, σχολίασε κάτω από το βίντεο της Σουίνι: «Feel the need for speed».

Διαβάστε επίσης