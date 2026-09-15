Ξέφρενη πορεία 32χρονης οδηγού στο Μπέρμιγχαμ: Παραλίγο να συνθλίψει κεφάλι διερχόμενου πεζού

Η 32χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με διετή αναστολή για τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ξέφρενη πορεία 32χρονης οδηγού στο Μπέρμιγχαμ: Παραλίγο να συνθλίψει κεφάλι διερχόμενου πεζού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 32χρονη Σάρον Γκαλ καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 17 Φεβρουαρίου 2024 έξω από την παμπ Cock Inn στο Μπέρμιγχαμ, όπου η οδηγός έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
  • Ένας πεζός έπεσε στο έδαφος όταν το αυτοκίνητο πέρασε ξυστά από το κεφάλι του, χωρίς όμως να τραυματιστεί.
  • Το αλκοτέστ της 32χρονης έδειξε 171 mg αλκοόλ ανά 100 ml αίματος, πάνω από το διπλάσιο του νόμιμου ορίου των 80 mg.
  • Η καταδικασθείσα έχασε το δίπλωμα οδήγησης για 18 μήνες, υποχρεώθηκε σε πρόγραμμα αποκατάστασης 25 ημερών και σε αποχή από το αλκοόλ για 90 ημέρες.
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Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται μια 32χρονη μεθυσμένη οδηγός να κάνει όπισθεν έξω από γνωστή παμπ στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και να χτυπάει έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο εκείνη την στιγμή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 17ης Φεβρουαρίου του 2024 έξω από την παμπ Cock Inn, στην περιοχή Bartley Green.

Η εν λόγω οδηγός, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η 32χρονη Σάρον Γκαλ, φαίνεται σε βίντεο να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό της, πριν συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα και ανατραπεί. Στα πλάνα, ένας άνδρας που στεκόταν στην μέση του δρόμου εκείνη την στιγμή, φαίνεται να πέφτει στο έδαφος, την ώρα που το αυτοκίνητο της 32χρονης περνά ξυστά από το κεφάλι του. Από το περιστατικό, ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.

Δείτε βίντεο:

Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ άκουσε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η 32χρονη Γκαλ, ήταν μεθυσμένη και είχε εμπλακεί σε έναν καβγά έξω από την παμπ πριν σημειωθεί το τροχαίο, αφού προηγουμένως της είχε ζητηθεί να φύγει από το κατάστημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, λίγο αργότερα οι τοπικές αρχές συνέλαβαν την 32χρονη και την μετέφεραν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε 171 χιλιοστόγραμμα αλκοόλ ανά 100 χιλιοστόλιτρα αίματος, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του νόμιμου ορίου των 80 χιλιοστογράμμων.

Η 32χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με διετή αναστολή για τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 18 μήνες, ενώ υποχρεώθηκε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 25 ημερών και να τηρήσει περίοδο αποχής από το αλκοόλ για 90 ημέρες.

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