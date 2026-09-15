Bloomberg: Το μεγάλο comeback - Η Ελλάδα στο ραντάρ της ελίτ των hedge funds

Snapshot Η Ελλάδα στοχεύει να γίνει κόμβος για hedge funds προσφέροντας ασφαλές και σταθερό φορολογικό περιβάλλον με συντελεστή 5% στα μερίσματα και μπόνους διαχειριστών κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

Μεγάλα hedge funds όπως η Millennium Management και η Rokos Capital Management έχουν ανοίξει γραφεία στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την προσπάθεια καθιέρωσης της πρωτεύουσας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Η Ελλάδα προβάλλει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη μακροοικονομική σταθερότητα ως πλεονεκτήματα, αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση με άλλες χώρες που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Το νέο νομικό πλαίσιο και η απλοποίηση θεμάτων μετανάστευσης αποσκοπούν στην προσέλκυση υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και εξειδικευμένων επαγγελματιών στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η επιτυχία των πρώτων μεγάλων hedge funds στην Ελλάδα θεωρείται σημαντική για την επιστροφή της χώρας στην οικονομική κανονικότητα και την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα μεσοπρόθεσμα. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα επιχειρεί να εξελιχθεί σε κόμβο για hedge funds, προσφέροντας ένα ασφαλές, σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα ζωής, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου Bloomberg.

Η χώρα έχει θεσπίσει νέους κανόνες, μεταξύ των οποίων φορολογικό συντελεστή 5% επί των μερισμάτων και στα μπόνους διαχειριστών κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Μεγάλα hedge funds, όπως η Millennium Management και η Rokos Capital Management, έχουν ανακοινώσει σχέδια για άνοιγμα γραφείων στην Αθήνα, κάτι που οι Έλληνες αξιωματούχοι θεωρούν βασικό βήμα για την καθιέρωση της πρωτεύουσας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Η είδηση ότι ορισμένα από τα κορυφαία hedge funds στον κόσμο θα ανοίξουν γραφεία στην Αθήνα προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς. Για τους αξιωματούχους στην ελληνική πρωτεύουσα, όμως, ήταν το αποτέλεσμα ενός σχεδίου που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, επισημαίνει το Bloomberg.

Η ιδέα ήταν απλή: να προσελκυστούν κορυφαία στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, προβάλλοντας την Ελλάδα ως μια χώρα με ασφαλές, σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον, μαζί με τα πλεονεκτήματα του ήπιου κλίματος και της καλής ποιότητας ζωής.

Ωστόσο, για να μπει η χώρα πραγματικά στον χάρτη ως προορισμός για hedge funds, οι αξιωματούχοι γνώριζαν ότι έπρεπε να προσελκύσουν ένα μεγάλο όνομα.

Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα και αυστηρότερα εποπτευόμενα hedge funds στον κόσμο, ταίριαζε απόλυτα σε αυτό το προφίλ. Τον περασμένο Νοέμβριο, το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε συνομιλίες με την πολυστρατηγική επενδυτική εταιρεία για το τι θα χρειαζόταν ώστε να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα.

Για έναν εξωτερικό παρατηρητή, οι μνήμες από τη μακρά ελληνική κρίση χρέους θα μπορούσαν να κάνουν την Αθήνα να φαίνεται ως μάλλον απίθανος υποψήφιος για να εξελιχθεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο.

Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι ακριβώς τα σκληρά μαθήματα της κρίσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο του ελληνικού επιχειρήματος.

Ενώ οι traders στο Λονδίνο βλέπουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να αυξάνεται, καθώς επιδεινώνονται τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής έχει υιοθετήσει μια πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας.

«Η Ελλάδα είναι δημοσιονομικά υγιής, παράγει σταθερά πλεονάσματα και, ως αποτέλεσμα, προσφέρει φορολογική προβλεψιμότητα και μακροοικονομική σταθερότητα», δήλωσε ο Βασίλης Καρατζάς, στενός σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν παρασκηνιακά ώστε να μπει η χώρα στον χάρτη των hedge funds.

Η προβλεψιμότητα αυτή θεωρείται κρίσιμη.

Οι εύποροι επαγγελματίες που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης θέλουν διαβεβαιώσεις ότι οι κανόνες δεν θα αλλάξουν αφότου εγκατασταθούν σε μια χώρα.

Το Μιλάνο, για παράδειγμα, έχει σημειώσει κάποια επιτυχία στην προσπάθειά του να προσελκύσει πλούσιους κατοίκους του Λονδίνου. Ωστόσο, ο κατ’ αποκοπή φόρος των 100.000 ευρώ για εισοδήματα από το εξωτερικό, που είχε θεσπίσει η Ιταλία το 2017, έχει ήδη αυξηθεί δύο φορές και πλέον ανέρχεται σε 300.000 ευρώ ετησίως.

Η Ελλάδα, αντίθετα, έχει διατηρήσει σταθερό τον συντελεστή των 100.000 ευρώ που εισήγαγε στα τέλη του 2019.

Ωστόσο, για να προσελκύσουν το είδος του μεγάλου και αυστηρά εποπτευόμενου hedge fund που θα μπορούσε να συμβάλει στην ανατροπή παρωχημένων στερεοτύπων για τη χώρα, οι αξιωματούχοι γνώριζαν ότι έπρεπε να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

Νέοι κανόνες

Τους επόμενους μήνες καταρτίστηκε ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των hedge funds, ώστε να γίνει ευκολότερη και πιο ελκυστική η δραστηριοποίησή τους από την Αθήνα.

Με βάση τους νέους κανόνες, οι διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα θα φορολογούνται με συντελεστή 5% για τα μερίσματα και τα μπόνους τους.

Ωστόσο, με τη χώρα να απέχει λιγότερο από έναν χρόνο από τις εκλογές, το πολιτικό ζήτημα είναι ευαίσθητο.

Μέρος της αντιπολίτευσης έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δημιουργεί έναν φορολογικό παράδεισο.

«Για να είμαστε σαφείς, η Ελλάδα δεν θέλει να γίνει φορολογικός παράδεισος», δήλωσε ο Καρατζάς.

Οι εταιρείες που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα θα φορολογούνται κανονικά, όπως και οι εργαζόμενοί τους.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, να προσελκύσουμε εξειδικευμένους εργαζομένους υψηλών προσόντων, να βοηθήσουμε Έλληνες να επιστρέψουν στη χώρα τους και να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα», πρόσθεσε.

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών εργαζόταν πάνω στο νέο πλαίσιο, το υπουργείο Μετανάστευσης συνέβαλε στην απλοποίηση ζητημάτων που αφορούν το καθεστώς όσων θα μετακινούνταν στην Ελλάδα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου ειδήσεων.

Και ενώ η Αθήνα επεξεργαζόταν τους νέους κανόνες, το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνοδεύτηκε από κύμα αντιποίνων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της χώρας που είχε αναδειχθεί με μεγάλη ταχύτητα στον σημαντικότερο χαμηλόφορο ανταγωνιστή των παραδοσιακών διεθνών χρηματοοικονομικών κέντρων για hedge funds.

Οι traders και οι οικογένειές τους συνέρρεαν στη Μέση Ανατολή λόγω της υπόσχεσης για ασφάλεια, ήλιο και καλύτερη ποιότητα ζωής, δήλωσε ο Jason Kennedy, ο οποίος διευθύνει εταιρεία προσλήψεων με εξειδίκευση στα hedge funds.

«Τώρα που η ασφάλεια έχει γίνει πρόβλημα, και εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, πολλοί από αυτούς δεν είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν ή αναζητούν εναλλακτικές», ανέφερε.

Βεβαίως, τα χρηματοοικονομικά κέντρα του Αμπού Ντάμπι και του Ντουμπάι συνέχισαν να αναπτύσσονται και μετά την έναρξη της σύγκρουσης, βοηθούμενα και από την επιτυχία τους στην αναχαίτιση της πλειονότητας των επιθέσεων.

Παράλληλα, οι τεράστιοι θεσμικοί επενδυτές της περιοχής παραμένουν κρίσιμη πηγή κεφαλαίων για πολλά hedge funds, κάτι που εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις ως προς τον τόπο εγκατάστασής τους.

Τελικά, η Ελλάδα ψήφισε τις νομοθετικές αλλαγές τον Ιούνιο και τον επόμενο μήνα η Millennium καταχώρισε γραφείο στην Αθήνα.

Ωστόσο, δεν ήταν η μόνη εταιρεία που εξέταζε το ενδεχόμενο μετακίνησης.

Τον Μάιο, το Abu Dhabi Global Market είχε ανακοινώσει ότι η Rokos Capital Management θα άνοιγε το πρώτο της γραφείο στο Εμιράτο. Όταν όμως αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα η απόφαση του ιδρυτή της, Chris Rokos, να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο προορισμός του δεν ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά η Ελλάδα.

Η απροσδόκητη αυτή επιλογή έστρεψε την προσοχή του διεθνούς χρηματοοικονομικού κόσμου στις πρώτες προσπάθειες της Αθήνας να προσελκύσει κορυφαίους traders.

Μεγάλες επιτυχίες

Οι κινήσεις της Rokos και της Millennium αποτελούν σημαντικές επιτυχίες για την Ελλάδα, όσο αποτελούν και λόγο ανησυχίας για το Λονδίνο.

Παράλληλα, σηματοδοτούν την επιστροφή της χώρας στην οικονομική κανονικότητα μετά τη δεκαετή κρίση χρέους, η οποία κόστισε περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ και έφερε την Ελλάδα επικίνδυνα κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη.

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Από το 2023, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης, οι ελληνικές μετοχές αναβαθμίστηκαν πρόσφατα εκ νέου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς και η χώρα δανείζεται σήμερα φθηνότερα από την Ιταλία, τη Γαλλία ή τις ΗΠΑ.

Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη μαζική μετακίνηση χρηματοοικονομικών επαγγελματιών προς την Ελλάδα, οι αξιωματούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν τις κινήσεις της Millennium και της Rokos ώστε να προσελκύσουν και άλλες, μικρότερες εταιρείες.

Ήδη η Elan Capital Management του Ρένου Δημητρίου συγκαταλέγεται στις εταιρείες που εξετάζουν μετακίνηση, σύμφωνα με το Bloomberg News.

«Η χώρα δεν πρόκειται να γίνει κέντρο πλούτου από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστούν χρόνια», δήλωσε ο Καρατζάς. «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσους έρθουν πρώτοι και στη συνέχεια η αγορά θα κάνει τη δουλειά της».

Διαβάστε επίσης