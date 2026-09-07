Bloomberg: Mεγιστάνας των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται στην Ελλάδα

Ο ιδρυτής του hedge fund Rokos Capital Management, Κρις Ρόκος, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελώντας το τελευταίο ηχηρό όνομα από τον χώρο της οικονομίας που αποχωρεί από τη χώρα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες και επικαλείται το διεθνές οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων, ο ιδρυτής της Rokos Capital Management μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Η μετακίνηση αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, η οποία έχει θεσπίσει ένα φορολογικό καθεστώς που επιτρέπει σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλλουν σταθερό ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για το εισόδημά τους από το εξωτερικό, όπως τονίζεται στο ίδιο τηλεγράφημα.

Ο Rokos είναι ο τελευταίος σε μια σειρά γνωστών χρηματοοικονομικών παραγόντων και επιχειρηματιών που επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη Βρετανία, μετά την κατάργηση του επί μακρόν ισχύοντος καθεστώτος non-dom, αλλά και τις αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις σε μια σειρά από δραστηριότητες, από τις επενδύσεις private equity έως τις κληρονομιές και τα κεφαλαιακά κέρδη.

Ο κορυφαίος trader κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελευταία ετήσια λίστα των Sunday Times με τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, έχοντας καταβάλει φόρους ύψους 330 εκατ. λιρών (447 εκατ. δολαρίων).

Η απόφασή του να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα αποτελεί, επομένως, μια ιδιαίτερα συμβολική εξέλιξη στη μάχη μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για την προσέλκυση μεγάλων περιουσιών, την ώρα που η Βρετανία επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης για αύξηση των δημοσίων εσόδων και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του χρηματοπιστωτικού της κέντρου, αναφέρει το Bloomberg.