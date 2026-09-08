Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα

Snapshot Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του Rokos Capital Management από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ανοίγοντας γραφείο στην Αθήνα.

Η μετακόμιση εκμεταλλεύεται το 15ετές ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Ελλάδας, που προβλέπει ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για εισοδήματα εκτός Ελλάδας με υποχρέωση επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Ο Ρόκος, με περιουσία 3,44 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει καταβάλει εκτιμώμενο φόρο 384 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 και έκανε δωρεά 221 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η αποχώρηση του Ρόκος εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα φυγής πλουσίων από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις φορολογικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν το 2024.

Άλλα σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη Βρετανία περιλαμβάνουν τον Σράβιν Μπάρτι Μιτάλ, τον Νάσεφ Σαουίρις και τον Ρίτσαρντ Γκνόντε. Snapshot powered by AI

Στην έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγείται ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge funds, Κρις Ρόκος, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των «Κροίσων» που εγκαταλείπουν τη χώρα εν μέσω ανησυχιών για τις επερχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management ετοιμάζεται να μεταφέρει την έδρα της επιχείρησής τους στην Ελλάδα, ανοίγοντας παράλληλα γραφείο στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος το ευνοϊκό 15ετές φορολογικό καθεστώς της χώρας για επενδυτές υψηλής κεφαλαιοποίησης.Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ετήσιο κατ' αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για τα εκτός Ελλάδος εισοδήματα, με την προϋπόθεση υλοποίησης επενδύσεων τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή μετοχές εντός τριετίας από την υπαγωγή στο καθεστώς.

Ο Ρόκος, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία του το 2015, αναδείχθηκε τρίτος στη λίστα των Sunday Times με τους κορυφαίους φορολογούμενους της Βρετανίας, καταβάλλοντας εκτιμώμενο φόρο 384 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Η περιουσία του αγγίζει τα 3,44 δισεκατομμύρια ευρώ , ενώ φέτος πραγματοποίησε δωρεά-ρεκόρ ύψους 221 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ για την ίδρυση της Σχολής Διακυβέρνησης Rokos.

Απόφοιτος δημόσιου δημοτικού σχολείου που στη συνέχεια σπούδασε με υποτροφία στο Κολέγιο Ήτον και μαθηματικά στην Οξφόρδη, έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θα ήθελε «να προσφέρει πίσω στη Βρετανία» όσα του έδωσε η χώρα. Επίσης αφιέρωσε την τελευταία δεκαετία στην πολυτελή ανακαίνιση της έπαυλης Tottenham House των 200 δωματίων στο Γουίλτσιρ —ένα έργο ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ που περιελάμβανε γήπεδο τένις και ιδιωτικό κινηματογράφο.

Η αποχώρηση του Ρόκος από τη γηραιά Αλβιόνα έρχεται μετά την δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Τζον Χίλι, ο οποίος θα παρουσιάσει τον πρώτο του προϋπολογισμό τον Οκτώβριο, σε ομιλία του τη Δευτέρα (7.9) ότι θα ήθελε να μετατρέψει τη Βρετανία «σε χώρα δημιουργίας πλούτου». Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή του για υψηλότερη φορολόγηση του πλούτου, αν και τον Ιούλιο άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα αυξήσει αυτούς τους φόρους αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα.

Το κύμα φυγής πλούσιων από το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε το 2024, όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών των Τόρις, Τζέρεμι Χαντ, ανακοίνωσε την αναθεώρηση του φορολογικού καθεστώτος μη μόνιμης κατοικίας (non-dom). Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που αποχώρησαν έκτοτε περιλαμβάνονται ο Σράβιν Μπάρτι Μιτάλ, γόνος μίας από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες της Ινδίας, ο Αιγύπτιος επενδυτής Νάσεφ Σαουίρις, καθώς και ο Ρίτσαρντ Γκνόντε, βετεράνος τραπεζίτης της Goldman Sachs.