Χούθι σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία - Στα χαρτιά το αμυντικό σύμφωνο με Τουρκία και Πακιστάν

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, καθώς οι αγορές ανησυχούν για το ενδεχόμενο παρατεταμένης διακοπής του σαουδαραβικού αγωγού που ενώνει τον Περσικό με την Ερυθρά Θάλασσα 

Δημήτρης Μάνωλης

Χούθι σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία - Στα χαρτιά το αμυντικό σύμφωνο με Τουρκία και Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας στρατιωτικές βάσεις και υποδομές.
  • Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι λόγω ανησυχιών για παρατεταμένη διακοπή του σαουδαραβικού αγωγού.
  • Η Τουρκία και το Πακιστάν δεν έχουν ενεργοποιήσει το αμυντικό σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία, παρά τις επιθέσεις και τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Αύγουστο.
  • Οι Χούθι έχουν καταλάβει νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.
  • Η συμφωνία κοινής άμυνας δεν έχει τεθεί νομικά σε ισχύ και η Τουρκία σχεδιάζει να την υποβάλει προς κύρωση στο κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.
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Η σιιτική ένοπλη οργάνωση των Χούθι που πραγματοποιεί επιδρομές στην Υεμένη και στηρίζεται από το Ιράν, έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο η Τουρκία και το Πακιστάν δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής καμία ενέργεια προς υποστήριξη στο Ριάντ, στο πλαίσιο του νέου αμυντικού συμφώνου που έχουν υπογράψει οι τρεις χώρες.

Το τελευταίο κύμα επιθέσεων είχε ως στόχο τη στρατιωτική βάση King Khalid στην πόλη Khamis Mushait, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών.

Οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε έξι πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τζέντα και το πετρελαϊκό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκεται και η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot.

Το Βασίλειο προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «αποφασιστικά» στις επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πόλεων.

Αργότερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 54 αεροπορικές επιδρομές στις επαρχίες Λαχτζ, Ταΐζ, αλ-Τζαούφ, Μαρίμπ και Χάτζα της Υεμένης μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Χούθι υποστήριξαν ότι από τις επιδρομές σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι.

Προέλαση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι συγκρούσεις σημειώνονται μετά την προέλαση των δυνάμεων των Χούθι κατά μήκος της ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Υεμένης, οι Χούθι έχουν καταλάβει τα νησιά Greater Hanish, Lesser Hanish και Mayyun, κοντά στα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ο έλεγχος των συγκεκριμένων νησιών θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών, τα οποία συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Οι επιθέσεις έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, μετά το πλήγμα της Πέμπτης που έθεσε εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής - Δύσης.

Το Ριάντ απέδωσε την επίθεση σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Ο αγωγός μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στη Σαουδική Αραβία να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ στις εξαγωγές της.

Η διακοπή λειτουργίας του θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, καθώς οι αγορές ανησυχούν για το ενδεχόμενο παρατεταμένης διακοπής.

Το αμυντικό σύμφωνο παραμένει ανενεργό

Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανένα από τα μέλη δεν έχει ανακοινώσει αίτημα ενεργοποίησης της συμφωνίας, κοινές διαβουλεύσεις ή συντονισμένη στρατιωτική απάντηση.

Το Πακιστάν δήλωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ότι δεν βρίσκεται υπό συζήτηση κάποια στρατιωτική απάντηση και ότι θα ενεργήσει βάσει του συμφώνου «όταν έρθει η ώρα», σύμφωνα με το Reuters.

Η Τουρκία καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από το Ιράκ και εξέφρασε τη στήριξή της στην κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς ωστόσο να επικαλεστεί τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Middle East Eye ότι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας άμυνας που προβλέπει το σύμφωνο δεν έχουν ακόμη τεθεί νομικά σε ισχύ και ότι η Τουρκία ενδέχεται να υποβάλει τη συμφωνία προς κύρωση στο κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.

Σαουδική Αραβία: Σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου και από το λιμάνι Γιανμπού

Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.Η διακοπή αυτή ακολούθησε το κλείσιμο του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης λόγω επίθεσης των ανταρτών Χούθι.Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, εξαπέλυσαν την επίθεση που προκάλεσε το πλήγμα στον αγωγό.Η Saudi Aramco δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τη διακοπή των φορτώσεων στο Γιανμπού.Οι συνεχείς επιθέσεις στην Υεμένη αυξάνουν τον κίνδυνο για τα δεξαμενόπλοια στην περιοχή.

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η διακοπή σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο έκλεισε τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, η Saudi Aramco αρνείται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όμως οι εξελίξεις στην Υεμένη και οι συνεχείς επιθέσεις έχουν δημιουργήσει πλήθος κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια.

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