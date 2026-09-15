Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό 45χρονου που αγνοείται στη θάλασσα

Εντοπίστηκε ο 26χρονος συνεπιβάτης του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Ελένη Ευστρατίου

Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό 45χρονου που αγνοείται στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συναγερμός σήμανε λόγω ανατροπής ταχύπλοου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από την Κεφαλονιά.
  • Στο σκάφος επέβαιναν δύο άνδρες από τη Ρουμανία, εκ των οποίων ο 26χρονος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο 45χρονος συνεπιβάτης αγνοείται και αναζητείται από τις Λιμενικές Αρχές της περιοχής.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη, ναυαγοσωστικό, ιδιώτης δύτης και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συντονισμός από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.
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Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος Ιονίου για την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους, 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από την Κεφαλονιά.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, εκ των οποίων ο ένας αναζητείται ακόμη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 45χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος, όταν αυτό ανετράπη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε από παραπλέον ταχύπλοο και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Για την αναζήτηση του 45χρονου έχουν ενεργοποιηθεί οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Ιθάκης, του Κατάκολου και της Κυλλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμό Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Παράλληλα, εφαρμόστηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ιδιώτης δύτης, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

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