Χανιά: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε γυναίκα που κινδύνευε στο Κουμ Καπί

Snapshot Λιμενικός στα Χανιά έσωσε αλλοδαπή γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο στη θάλασσα του Κουμ Καπί.

Η διάσωση έγινε υπό δύσκολες συνθήκες με άμεση και αυταπάρνητη επέμβαση του λιμενικού Δημήτρη Γερόλιμου.

Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης επαίνεσε τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του λιμενικού κατά τη διάσωση.

Η πράξη υπογραμμίζει ότι το καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι συνεχές και υπερβαίνει τα τυπικά υπηρεσιακά πλαίσια.

Η διάσωση αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο και την προσφορά των στελεχών του Λιμενικού στην τοπική κοινωνία των Χανίων και της Κρήτης. Snapshot powered by AI

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση στελέχους του Λιμενικού, το οποίο έσωσε μια γυναίκα που κινδύνευε στη θάλασσα του Κουμ Καπί στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν μια αλλοδαπή γυναίκα βρέθηκε σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα.

Ο υπάλληλος του Λιμενικού, με αυταπάρνηση και κάτω από δύσκολες συνθήκες, έσπευσε στο σημείο, την ανέσυρε στην παραλία και κατάφερε να τη διασώσει.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης:

«Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον συνάδελφο και Αντιπρόεδρο της Ένωσής μας, Δημήτρη Γερόλιμο, για την καθοριστική, άμεση και με αυταπάρνηση επέμβασή του την 8η Σεπτεμβρίου 2026 και περί ώρα 19:25, στη διάσωση αλλοδαπής που κινδύνευε στη θαλάσσια περιοχή του Κουμ Καπί στα Χανιά.

Υπό απαιτητικές συνθήκες, ο συνάδελφος ενήργησε με απόλυτη ψυχραιμία, υψηλό αίσθημα ευθύνης και εξαιρετικό επαγγελματισμό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καταφέρνοντας να προσεγγίσει και να ανασύρει με ασφάλεια τη γυναίκα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η πράξη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι το καθήκον για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος δεν περιορίζεται σε τυπικά ωράρια ή υπηρεσιακά πλαίσια, αλλά αποτελεί καθημερινή στάση ζωής. Παράλληλα, τιμά την ένστολη οικογένειά μας και αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο και την προσφορά των στελεχών μας στην τοπική κοινωνία των Χανίων και της Κρήτης συνολικά.

Ευχόμαστε στον Αντιπρόεδρό μας υγεία, δύναμη και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που επιτελεί καθημερινά στο επιχειρησιακό πεδίο».

Διαβάστε επίσης