Μεσολόγγι: Συνελήφθη 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας για τον τραυματισμό μίας μητέρας και των ανήλικων

Snapshot Συνελήφθη 14χρονος στο Αιτωλικό που παρέσυρε με μοτοσυκλέτα μια μητέρα και τα ανήλικα παιδιά της σε παιδικό καρότσι, τραυματίζοντάς τους.

Ο 14χρονος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και δεν είχε άδεια οδήγησης.

Η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ο πατέρας του ανήλικου συνελήφθη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Ένας 14χρονος συνελήφθη στο Αιτωλικό, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε μία μητέρα και τα ανήλικα παιδιά της, τα οποία μετέφερε με παιδικό καρότσι. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/9) στην περιοχή του Μεσολλογίου, όπου ο 14χρονος οδηγώντας μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας του πατέρα του και με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, παρέσυρε μια γυναίκα που κινούταν πεζή, καθώς και τις ανήλικες κόρες της, που μετέφερε σε παιδικό καρότσι. Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν να τραυματιστούν και οι τρεις.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα ανήλικα παιδιά της διακομίστηκαν στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και ο συνεπιβάτης, τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στο νοσοκομείο Αγρινίου, για τη διενέργεια εξετάσεων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του 14χρονου κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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