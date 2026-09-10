Χερσόνησος: Επικίνδυνη διπλή προσπέραση ΙΧ σε βυτιοφόρο και νταλίκα μέσα σε τούνελ – Δείτε βίντεο

Snapshot Στην περιοχή της Χερσονήσου καταγράφηκε επικίνδυνη προσπέραση ΙΧ μέσα σε τούνελ στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Ο οδηγός του ΙΧ προσπέρασε τόσο βυτιοφόρο όσο και νταλίκα σε απαγορευμένη και επικίνδυνη θέση.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το Cretalive.

Η συμπεριφορά αυτή αναδεικνύει την αδιαφορία ορισμένων οδηγών για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως φαίνεται πως είναι ορισμένοι οδηγοί στην Κρήτη οι οποίοι εξακολουθούν να μη δίνουν σημασία και να οδηγούν επικίνδυνα σαν οι δρόμοι να είναι δικοί τους.

Το νέο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο τούνελ στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε το Cretalive, ο ασυνείδητος οδηγός του ΙΧ πραγματοποιεί επικίνδυνη διπλή προσπέραση σε προπορευόμενο βυτιοφόρο και νταλίκα, ενώ ανενόχλητος συνεχίζει στον δρόμο του.

Δείτε το βίντεο:

Τα στελέχη της Τροχαίας ΒΟΑΚ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό που πραγματοποίησε την επικίνδυνη προσπέραση.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στη Δκαιοσύνη.

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