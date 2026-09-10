Βρετανοί κάπνιζαν στην τουαλέτα και προκάλεσαν αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Μακεδονία»

Snapshot Αεροσκάφος από Μάντσεστερ προς Ρόδο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω επεισοδίου δύο Βρετανών επιβατών.

Οι δύο επιβάτες ηλικίας 39 και 42 ετών επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά και δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Ο 39χρονος βιντεοσκοπούσε το προσωπικό του αεροσκάφους, ενώ ο 42χρονος κάπνιζε στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν από την αστυνομία του αεροδρομίου και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του μετά την προσγείωση. Snapshot powered by AI

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε, το βράδυ της Τετάρτης (9/9), αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσαν δύο επιβάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πτήσης οι δύο επιβάτες, υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, 39 και 42 ετών, προκαλούσαν φασαρία και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Παράλληλα, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία και η τάξη στην καμπίνα.

Μάλιστα, ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε μέλη του προσωπικού του αεροσκάφους, ενώ ο 42χρονος είχε προηγουμένως εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να έχει καπνίσει μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του για τον προορισμό του.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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