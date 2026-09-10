Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στο κέντρο της πόλης

Snapshot Συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε 14χρονη.

Ο άντρας φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά την ανήλικη λεκτικά και με χειρονομία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την ανήλικη στις αρχές.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά την καταγγελία. Snapshot powered by AI

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.

Το ανήλικο κατήγγειλε το συμβάν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.

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