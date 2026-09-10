Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών σε Χανιά και Γαύδο - Εντοπίστηκαν σχεδόν 80 άτομα

Snapshot Νότια των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 49 αλλοδαπούς, οι οποίοι διασώθηκαν και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου βρέθηκαν 30 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, που οδηγήθηκαν σε προσωρινή φιλοξενία.

Οι διασωθέντες της Γαύδου πρόκειται να μεταφερθούν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Snapshot powered by AI

Νέες ομάδες μεταναστών εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε Κρήτη και Γαύδο το πρωί της Πέμπτης 10/9.

Συγκεκριμένα, νότια των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες λέμβος στην οποία επέβαιναν περίπου 49 αλλοδαποί, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στο λιμάνι Καραβέ τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 30 αλλοδαπούς, όλοι άνδρες, σύμφωνα με τα «Χανιώτικα Νέα».

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

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