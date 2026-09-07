Κρήτη: 33 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Snapshot Εντοπίστηκε σκάφος με 33 μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από πλοίο της Frontex μετά από εντοπισμό με μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ίδιας υπηρεσίας.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στο παλιό Λιμεναρχείο Ρεθύμνου για προσωρινή φιλοξενία.

Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η περιοχή νότια της Κρήτης έχει αυξημένες μεταναστευτικές ροές και αποτελεί συχνό σημείο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμερα το πρωί Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις αρμόδιες Αρχές, μετά τον εντοπισμό σκάφους με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Στο σκάφος επέβαιναν 33 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλοίο της Frontex, το οποίο προσέγγισε το σκάφος και προχώρησε στην επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι 33 διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, και στη συνέχεια στο παλιό Λιμεναρχείο Ρεθύμνου για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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