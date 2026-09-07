Εξαφανίστηκε 39χρονη στην Λάρισα

Snapshot Η εξαφάνιση δημοσιοποιήθηκε στις 07/09/2026 μετά από αίτημα της οικογένειάς της, λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή της.

Η Μανουέλα έχει ύψος 1,70 μ., είναι εύσωμη, με καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Δεν είναι γνωστό τι φορούσε κατά την εξαφάνισή της.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή την αστυνομία μέσω της γραμμής 1017 ή της εφαρμογής Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 19/08/2026, εξαφανίστηκε από την Λάρισα, η Γιάνκο (επ.) Μανουέλα – Έλενα (ον.), 39 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 07/09/2026 και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Γιάνκο (επ.) Μανουέλα – Έλενα (ον.), έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Όταν εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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