Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης από το Χαϊδάρι - Η ζωή της είναι σε κίνδυνο

Snapshot Εξαφανίστηκε η 27χρονη Ευαγγελία Τσιάμη από το Χαϊδάρι Αττικής στις 6/9/2026 περίπου στις 18:00.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η Ευαγγελία έχει ύψος 1,69 μ., βάρος 54 κιλά, καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια.

Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 27χρονης από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής το απόγευμα της Κυριακής (6/9).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 06/09/2026 και ώρα περίπου 18:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, η Τσιάμη Ευαγγελία, 27 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε καιπροχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η ΕυαγγελίαΤσιάμη έχει ύψος 1.69 μ, βάρος 54 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι.

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