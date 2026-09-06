Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης από το Χαϊδάρι - Η ζωή της είναι σε κίνδυνο

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

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Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης από το Χαϊδάρι - Η ζωή της είναι σε κίνδυνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαφανίστηκε η 27χρονη Ευαγγελία Τσιάμη από το Χαϊδάρι Αττικής στις 6/9/2026 περίπου στις 18:00.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος λόγω κινδύνου για τη ζωή της.
  • Η Ευαγγελία έχει ύψος 1,69 μ., βάρος 54 κιλά, καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια.
  • Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι.
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 27χρονης από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής το απόγευμα της Κυριακής (6/9).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 06/09/2026 και ώρα περίπου 18:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, η Τσιάμη Ευαγγελία, 27 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε καιπροχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η ΕυαγγελίαΤσιάμη έχει ύψος 1.69 μ, βάρος 54 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι.

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