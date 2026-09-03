Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

Snapshot Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο εντοπίστηκε σε κακή κατάσταση και κατήγγειλε βιασμό από δύο άνδρες.

Η ανήλικη βρέθηκε στο σπίτι ενός 31χρονου, όπου μαζί με έναν 32χρονο φίλο του φέρονται να την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για βιασμό και αρπαγή ανήλικης.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία είχε εξαφανιστεί την Τρίτη και για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24, η ανήλικη εντοπίστηκε χθες σε σπίτι στο Αγρίνιο, σε κακή κατάσταση, και φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της, βρέθηκε στην κατοικία ενός 31χρονου, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ίδιος και ένας 32χρονος φίλος του που βρισκόταν εκεί την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό και αρπαγή ανήλικης. Για την υπόθεση αναμένεται και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες του περιστατικού.