Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η μητέρα του, Κλειώ, ήταν η μεγάλη του αδυναμία και η απουσία της το τελευταίο διάστημα τον είχε επηρεάσει σημαντικά.

Παρά την αρχική αδιαφορία των γονέων του για την καλλιτεχνική του πορεία, αργότερα τον στήριξαν ενεργά στην καριέρα του.

Ο Μαζωνάκης είχε βιώσει οικογενειακές εντάσεις, ειδικά μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο και τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του.

Παρόλο που υπήρξαν συγκρούσεις με την οικογένειά του, ο ίδιος δήλωνε ότι πάντα προτιμούσε το δίκαιο και την οικογενειακή ενότητα. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος σε ηλικία 54 ετών άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η μεγάλη του αγάπη υπήρξε η μητέρα του, η κυρία Κλειώ που ήταν πάντα δίπλα του και τον στήριζε και σίγουρα το τελευταίο διάστημα η απουσία της από δίπλα του, του είχε στοιχίσει. Η κυρία Κλειώ συχνά ανέβαινε στην πίστα και χόρευε ζεϊμπέκικο με τον γιο της να της τραγουδάει.

«Οι γονείς μου δεν έδιναν σημασία στα σχέδια μου. Αδιαφορούσαν. Την πρώτη φορά που είχα πιάσει δουλειά ως τραγουδιστής πήγα στη μάνα μου. Σιδέρωνε εκείνη την ώρα, ο πατέρας μου διάβαζε εφημερίδα. Τους λέω «Έγινα τραγουδιστής». Δεν απάντησαν. Δεν το καταλάβαιναν τότε. Κανείς στην οικογένεια δεν είχε ασχοληθεί με το τραγούδι, την υποκριτική, το θέατρο, τα εικαστικά, Όλο αυτό τους ήταν άγνωστο. Μόλις τους το είπα έμειναν παγωτό. Δεν το έκαναν από κακία. Εξάλλου, από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα να τραγουδάω πια επαγγελματικά, ήταν μαζί μου», είχε πει στο περιοδικό Madame Figaro το 2012.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Κ» είχε αναφερθεί στο σπίτι της γιαγιάς του και στις ρίζες του. Δε θα ξεχάσω ένα βράδυ που τελείωσε το γύρισμα και ήταν τόσο γαλήνια όλα στο καρνάγιο και θυμόμουν την παιδική μου ηλικία με τη γιαγιά μου στο Πέραμα, η συγκίνηση είναι λίγη σαν λέξη για να περιγράψει τι ένιωθα. Τον τελευταίο χρόνο, έπαιρνα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τη μάνα μου – δεν την έχω πει ποτέ μητέρα – και τους έλεγα ότι θέλω να πάω στο Πέραμα να δω αν υπάρχει ακόμα το σπίτι της γιαγιάς μου και αν οι αδερφές του πατέρα μου είναι ακόμα εκεί. Πριν από πέντε μήνες πήγαμε με τον πατέρα μου και υπήρχαν όλα, πήγα στο σπίτι της γιαγιάς και πέτυχα κάτι ξαδέρφες μου. Πολλές φορές πριν κοιμηθώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, σκέφτομαι ότι είμαι εκεί και παίζω. Ήθελα να με αφήνουν οι γονείς μου εκεί, γιατί μου έκαναν τα χατίρια οι θειάδες μου, ήμουν και ο τελευταίος Μαζωνάκης, δεν υπάρχει άλλος Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε μου ήρθε όλο αυτό με την ταινία».

Η απόσταση με την οικογένειά του

Μετά από όσα έγιναν με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο και τη δικαστική κόντρα με την αδελφή του, Βάσω είχε πει στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ-α-τετ»: «Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το “όνομα” της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Η οικογένειά μου με ακολουθούσε παντού, με στήριζε. Ποτέ δεν ένιωσα ότι με έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απαλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα. Αυτό από κάπου το πήρα προφανώς.

Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Τα πράγματα τα έβλεπα εντελώς παιδικά. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Υιοθέτησα ότι είμαι αντιπαθής και αλαζόνας χωρίς να είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ’ έξω για να δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Βίωσα πολλές χειριστικές καταστάσεις. Είμαι αυτός που δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει με την έννοια να μην ξεβολέψω τους άλλους. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα χωρίς να διεκδικήσω.

Αν μου έλεγε κάποιος ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα μερικές φορές αισθάνομαι ότι θα με τσιμπήσουν και θα ξυπνήσω.

Ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι 4. Εγώ ήμουν μόνος μου και είχα απέναντί μου την οικογένειά μου που επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι για να τα βρούμε στα οικονομικά θέματα, αλλά για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν, το οποίο το βρίσκω αρκετά τραγικό.

Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται στο μυαλό μου αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας όχι τύπου να την στηρίζω ακόμα και στο λάθος. Αν υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα σε σένα και την οικογένειά μου και έχει άδικο η οικογένειά μου, εγώ θα πάρω το μέρος του δικαίου γιατί ένα είναι το δίκαιο. Πιστεύω ότι είναι λάθος “το αίμα νερό δεν γίνεται”».

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