Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 200 στη Συγγρού με επιτρεπόμενο όριο τα 90 χιλιόμετρα!

Snapshot Ο οδηγός καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου το όριο είναι 90 χλμ./ώρα.

Η Λεωφόρος Συγγρού διαθέτει ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα καμερών επιτήρησης στην Ελλάδα, με συσκευές μέτρησης ταχύτητας και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Η αυξημένη αστυνομική παρουσία και τα συστήματα επιτήρησης καθιστούν τις παραβάσεις ταχύτητας στον δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνες και πιθανώς κοστοβόρες.

Το βίντεο της παράνομης οδήγησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αιτήματα για αυστηρά πρόστιμα. Snapshot powered by AI

Ένας οδηγός που καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου το όριο είναι 90 χλμ./ώρα, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις.

Το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο TikTok δείχνει έναν οδηγό πολυτελούς οχήματος να κινείται στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Συγγρού με ταχύτητα που ξεπερνάει τα 200 χλμ./ώρα. Στην περιγραφή της ανάρτησης αναφέρεται ταχύτητα 58 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, περίπου 201,6 χλμ./ώρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπτό όριο των 90 χλμ./ώρα.

Η Λεωφόρος Συγγρού αποτελεί την πιο μεγάλη ευθεία της Αθήνας, με μήκος 4,4 χιλιόμετρα και έως πέντε λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα σε ορισμένα σημεία. Πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηρά όρια ταχύτητας και από την αρχή του τρέχοντος έτους διαθέτει ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα καμερών επιτήρησης στην Ελλάδα. Οι κάμερες αυτές περιλαμβάνουν τόσο συσκευές μέτρησης ταχύτητας όσο και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο ρεύμα καθόδου.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς και να ζητούν την επιβολή αυστηρών προστίμων στον οδηγό.

Η αυξημένη παρουσία αστυνομικών και συστημάτων επιτήρησης στην περιοχή έχει μετατρέψει τη Λεωφόρο Συγγρού σε έναν από τους πιο καλά ελεγχόμενους δρόμους της Αθήνας, καθιστώντας τέτοιες παραβάσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες και πιθανώς πολύ κοστοβόρες για τους παραβάτες.