Λασίθι: 21χρονος έκρυβε φιξάκια κοκαΐνης στο κλειδί του μηχανής

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα στον Άγιο Νικόλαο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 19χρονος κατείχε αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης και προμήθευε ναρκωτικά στον 29χρονο.

Σε έρευνα σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 φιξάκια κοκαΐνης και 342,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης 3.640 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 19 ετών και μιας 21χρονης γυναίκας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Όπως προέκυψε, ο 19χρονος διέθετε ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικού αντιτίμου στον 29χρονο. Κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί μετά τη συνάντησή τους, εντοπίστηκε ο 29χρονος να κατέχει ποσότητα κάνναβης. Ακολούθησε έλεγχος και στον 19χρονο, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, όπου στην κατοχή του βρέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες, γνωστές ως «φιξάκια», που περιείχαν κοκαΐνη.

Ο 21χρονος είχε μετατρέψει σε πρόχειρη καβάτζα για τη μεταφορά και διάθεση ποσοτήτων κοκαϊνης το κλειδί της μηχανής του. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την κρυφώνα και «ξετρύπωσαν» τρία φιξάκια κοκαϊνης.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα σε οικία όπου διέμεναν ο 19χρονος και η 21χρονη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55 φιξάκια με κοκαΐνη συνολικού βάρους 42,6 γραμμαρίων, καθώς και 342,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν επίσης 3.640 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, μία ζυγαριά ακριβείας και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Συνελήφθησαν χθες (09.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις (3) ημεδαποί (29χρονος, 19χρονος και 21χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών κα δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε η διάθεση ναρκωτικών ουσιών, έναντι αντιτίμου, από τον 19χρονο στον 29χρονο.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 29χρονο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 19χρονος που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) με ποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην οποία διέμεναν ο 19χρονος με την 21χρονη.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-55- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -42,6- γραμμαρίων

-342,8- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

Χρηματικό ποσό των -3.640- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

-1- ζυγαριά ακριβείας

-4- κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου».

Με πληροφορίες από cretalive.gr