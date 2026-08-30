Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή

Στη σορό του 55χρονου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή

Γιάννης Καλύβας

Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέθηκε νεκρός 55χρονος Βρετανός σε δύσβατη περιοχή της Κεφαλονιάς.
  • Στη σορό του θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου.
  • Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.
  • Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
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Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή της Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, στη σορό του 55χρονου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

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