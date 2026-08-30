Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή

Snapshot Βρέθηκε νεκρός 55χρονος Βρετανός σε δύσβατη περιοχή της Κεφαλονιάς.

Στη σορό του θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή της Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, στη σορό του 55χρονου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

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