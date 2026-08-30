Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από τμήμα

Οι «αδιάφθοροι» του πέρασαν χειροπέδες

Κατερίνα Ρίστα

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από τμήμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ειδικός φρουρός προσπάθησε να φιλήσει ανήλικη 16 ετών που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα στα νότια προάστια.
  • Η ανήλικη τον απώθησε και προχώρησε σε καταγγελία, αναγνωρίζοντας τον αστυνομικό από φωτογραφίες.
  • Ο ειδικός φρουρός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων.
  • Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και παραπέμφθηκε σε δίκη με τακτική δικάσιμο στις 7 Σεπτεμβρίου.
  • Ο κατηγορούμενος διατήρησε το δικαίωμα σιωπής και αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του ενώπιον του εισαγγελέα.
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Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα των νοτίων προαστίων όταν ειδικός φρουρός προσπάθησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας της η 16χρονη κατά την αποχώρηση της από το τμήμα ασφάλειας Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης αντιλήφθηκε ότι την ακολουθούσε ένα όχημα. Οδηγός ήταν ένας ειδικός φρουρός. Στη συμβολής των οδών Αφροδίτης και Λ. Ποσειδώνος ο αστυνομικός στάθμευσε το όχημά του, την προσέγγισε και της είπε «Είσαι πολύ όμορφη».

Η ανήλικη προσπάθησε να τον αποφύγει λέγοντας του την ηλικία της, όμως εκείνος ζήτησε να την αγκαλιάσει. Το κορίτσι αρνήθηκε και τότε ο αστυνομικός την αγκάλιασε πιάνοντάς την από την μέση και αποπειράθηκε να την φιλήσει με την κοπέλα να τον απωθεί με τα χέρια της.

Η 16χρονη έφυγε από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα μετά αποχώρησε και ο ειδικός φρουρός.

Το κορίτσι προχώρησε σε καταγγελία αναγνωρίζοντας κατά την επίδειξη φωτογραφιών τον Ειδικό Φρουρό ως τον Αστυνομικό που τέλεσε τις σε βάρος της πράξεις. Αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο κατηγορούμενος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής και ανέφερε ότι θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα ενώπιον του συνηγόρου του. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας Ανηλίκου παραπέμποντάς τον στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.

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