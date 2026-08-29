Χειροπέδες σε Ειδικό Φρουρό έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 16χρονης

Συνελήφθη την Παρασκευή (28/09), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικός Φρουρός, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, η 16χρονη πήγε σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής για να παραλάβει την ταυτότητα της. Όταν αποχώρησε από το τμήμα, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του και να προέβη σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο Ειδικός Φρουρός συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.