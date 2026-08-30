Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

Snapshot Ο ιός του Δυτικού Νεί μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το 60%-80% των μολυσμένων δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ το 0,5%-1% μπορεί να αναπτύξει σοβαρή νόσο.

Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή αντιική θεραπεία για τον ιό, επομένως η πρόληψη μέσω αποφυγής τσιμπημάτων είναι κρίσιμη.

Η χρήση εντομοαπωθητικών, η κατάλληλη ένδυση και η τοποθέτηση σίτας σε παράθυρα και πόρτες μειώνουν την έκθεση στα κουνούπια.

Η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τον περιβάλλοντα χώρο περιορίζει τις εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών και μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τον τρόπο μετάδοσής του αλλά και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες για την προστασία τους δίνουν οι ειδικοί.

Η μετάδοση του ιού γίνεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τραφούν από μολυσμένα πτηνά και στη συνέχεια είναι δυνατό να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματός τους.

Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν συμπτώματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου 60%-80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Ένα ποσοστό της τάξης του 20%-40% μπορεί να εμφανίσει ήπια εμπύρετη νόσο, ενώ μόλις 0,5%-1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρή νόσο, η οποία μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή συγκεκριμένη αντιική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η πρόληψη και κυρίως η αποφυγή των τσιμπημάτων από κουνούπια αποτελούν τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών τόσο για το σώμα όσο και για τον χώρο, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η κατάλληλη ένδυση. Συνιστάται η επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος.

Παράλληλα, σημαντική είναι η τοποθέτηση σίτας σε παράθυρα και πόρτες, ώστε να περιορίζεται η είσοδος των κουνουπιών στο σπίτι. Στους εσωτερικούς χώρους μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται κλιματιστικό, καθώς η λειτουργία του συμβάλλει στη μείωση της έκθεσης στα κουνούπια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον περιβάλλοντα χώρο. Η απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και άλλα σημεία γύρω από την κατοικία περιορίζει τις εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Η εφαρμογή αυτών των απλών μέτρων μπορεί να μειώσει σημαντικά την έκθεση στα κουνούπια και, κατ’ επέκταση, τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Διαβάστε επίσης