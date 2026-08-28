Ιός του Δυτικού Νείλου: Ολοκληρώθηκε ο μαζικός ψεκασμός 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική

Σε διαρκή επαναξιολόγηση ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ολοκληρώθηκε ο μαζικός ψεκασμός 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
7'
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  • Ολοκληρώθηκε μαζικός επίγειος ψεκασμός 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική για τον περιορισμό του ιού του Δυτικού Νείλου με χρήση βιοκτόνου CYTROL 10/4.
  • Η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών, με 102 τακτικούς κύκλους ψεκασμών, αεροψεκασμούς και χρήση drones, προσαρμοσμένο στα επιδημιολογικά δεδομένα.
  • Μέχρι 27 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε 7.484 εστίες σε 52 οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, με έντονη δραστηριότητα στον Δήμο Σπάτων.
  • Η Περιφέρεια βρίσκεται σε διαρκή επαναξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματίζει σύσκεψη για τον συντονισμό με τους Δήμους και εμπλεκόμενους φορείς.
  • Έχει συγκροτηθεί ειδική υπηρεσιακή επιτροπή για παρακολούθηση, συντονισμό και βελτίωση των δράσεων αντιμετώπισης κουνουπιών, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τον ΕΟΔΥ.
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Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η έκτακτη επιχείρηση με επίγειο ψεκασμό εκνεφώματος από «τουρμπίνες» που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής σε περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Αττική.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περαιτέρω κλιμάκωσης των μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκάστηκαν 10.000 στρέμματα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων, με εφαρμογές ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), σε περιοχές που κρίθηκε αναγκαία η πρόσθετη παρέμβαση, με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα.

Οι ψεκασμοί επικεντρώθηκαν σε περιαστικούς οικισμούς της Αρτέμιδας και κατά μήκος της οδού Αρίωνος, καθώς και σε αγροτικές περιοχές των Σπάτων, στην περιοχή Κιάφα, πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

dsc2332.jpgΨεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Για την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε, κατ’ εξαίρεση, βιοκτόνο σκεύασμα CYTROL 10/4, για εφαρμογή ULV από εδάφους κατά των ακμαίων κουνουπιών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε την Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΥ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Αντιπεριφερειαρχών και αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Κατά τη σύσκεψη αξιολογήθηκαν αναλυτικά τα τελευταία επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα και αποφασίστηκε η περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων, με προτεραιότητα στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας και ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Αττική, καθώς και στον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα Αθηνών, όπου καταγράφεται σημαντικός αριθμός κρουσμάτων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Όπως δεσμευτήκαμε, περάσαμε αμέσως από τον σχεδιασμό στην πράξη. Η μεγάλη επιχείρηση στην Ανατολική Αττική ολοκληρώθηκε και συνεχίζουμε, χωρίς καμία καθυστέρηση, να αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα και να παρεμβαίνουμε στοχευμένα εκεί, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά και δεν περιμένουμε την εμφάνιση ενός κρούσματος για να κινητοποιηθούμε. Το πρόγραμμα της Περιφέρειας βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Φεβρουαρίου, με διαδοχικούς κύκλους εφαρμογών σε ολόκληρη την Αττική, τους οποίους φέτος έχουμε ενισχύσει κατά 30%. Όπου όμως η επιδημιολογική εικόνα αλλάζει, ενισχύεται αμέσως και η ένταση της δικής μας παρέμβασης.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μέτρο που μπορεί να αντιμετωπίσει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Χρειάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση, επιστημονική καθοδήγηση, συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενεργή συμμετοχή των Δήμων, αλλά και πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από πλευράς των πολιτών.

Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί, με σχέδιο, συνέπεια και διαρκή παρουσία στο πεδίο. Γιατί απέναντι σε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν χωρούν ούτε εφησυχασμός ούτε καθυστερήσεις».

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Αττικής

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και αντιμετώπισης κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται σε συνεχή εφαρμογή και προσαρμόζεται συνεχώς στα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα.

Οι πρώτες δειγματοληψίες προνυμφών ξεκίνησαν ήδη το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε όλες τις χαρτογραφημένες περιαστικές εστίες των Δήμων και στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Αττικής.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Οι τακτικοί κύκλοι προνυμφοκτονίας άρχισαν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και επαναλαμβάνονται ανά 10 έως 15 ημέρες. Ειδικά στην Ανατολική Αττική, οι εφαρμογές ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου 2026, με επαναληπτικό έλεγχο και εφαρμογή στις ίδιες εστίες ανά 10 έως 12 ημέρες.

Μέχρι σήμερα, σε ολόκληρη την Αττική έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών με ειδικά ψεκαστικά οχήματα και συστήματα, 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο, καθώς και εκατοντάδες πτήσεις ειδικών ψεκαστικών drones, για την κάλυψη δύσβατων και μη προσβάσιμων εστιών.

Οι δράσεις της Περιφέρειας δεν περιορίζονται στους ψεκασμούς. Το μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης περιλαμβάνει χαρτογράφηση και συστηματικό έλεγχο εστιών, δειγματοληψίες προνυμφών, προνυμφοκτονίες από εδάφους και αέρος, δίκτυο παγίδων ακμαίων κουνουπιών, στοχευμένες υπολειμματικές εφαρμογές όπου απαιτούνται, καθώς και εξειδικευμένες επιστημονικές δράσεις σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Στις τακτικές προνυμφοκτονίες χρησιμοποιείται αποκλειστικά εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο σκεύασμα με Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).

7.484 εστίες σε 52 οικισμούς της Ανατολικής Αττικής

Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι φέτος η δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Ψεκασμοί για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Αττική

Έως τις 27 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε 12 Δήμους και 52 οικισμούς, με τα συνεργεία της Περιφέρειας να έχουν αντιμετωπίσει:

  • 7.484 σημειακές εστίες στο αστικό σύστημα,
  • εκατοντάδες βόθρους,
  • 10.605 μέτρα καναλιών και ρεμάτων,
  • 1.370 τ.μ. πλημμυρισμένων εκτάσεων και
  • επιπλέον 814 εστίες σε 19 κοιμητήρια.

Μόνο στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και εφαρμογές σε 1.953 σημειακές εστίες σε 10 οικισμούς, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Μαρκόπουλου - Μεσογαίας με 1.147 και ο Δήμος Παιανίας με 982 εφαρμογές.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας εφαρμόζουν παράλληλα τη μέθοδο door-to-door, όπου αυτό είναι εφικτό, με ελέγχους και παρεμβάσεις σε αυλές, κήπους, βόθρους και σε άλλα σημεία συγκέντρωσης στάσιμων υδάτων εντός ιδιωτικών χώρων.

Η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, εξαιτίας της ύπαρξης εκτεταμένων υδάτινων εστιών, της μεγάλης συγκέντρωσης βόθρων λόγω της απουσίας ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου σε αρκετές περιοχές, της ύπαρξης πλημμυρισμένων εκτάσεων, αλλά και περιορισμών στην πρόσβαση επίγειων και εναέριων μέσων σε ζώνες πέριξ του αεροδρομίου.

Διαρκής επαναξιολόγηση – Νέα σύσκεψη για τον συντονισμό με τους Δήμους

Με βάση τα νεότερα δεδομένα του ΕΟΔΥ, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τον σχεδιασμό να επαναξιολογείται καθημερινά και τις παρεμβάσεις να ενισχύονται στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό με τους Δήμους, οι οποίοι έχουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση εστιών εντός του αστικού ιστού, στους κοινόχρηστους χώρους και στα τοπικά δίκτυα αρμοδιότητάς τους.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Αττικής προγραμματίζει ειδική σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, του ΕΟΔΥ και των εμπλεκόμενων φορέων, με αντικείμενο τον περαιτέρω συντονισμό των δράσεων και την εξέταση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, με εντολή του Περιφερειάρχη συγκροτείται ειδική υπηρεσιακή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις τρέχουσες ενέργειες Περιφέρειας και Δήμων, ενώ θα εκπονήσει ένα προσχέδιο σύμβασης των Δήμων με αναδόχους για την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης κουνουπιών, οριοθετώντας το σχέδιο δράσης σε επιχειρησιακούς ορούς. Παράλληλα, η επιτροπή θα προτείνει τρόπους αποσαφήνισης του ισχύοντος νομικού πλαισίου ως προς τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Δήμων και θα επεκτείνει τη συνεργασία της Περιφέρειας με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για τη διερεύνηση του προβλήματος.

Σε συνεργασία, επίσης, με τον ΕΟΔΥ θα αξιολογηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και την ταχύτερη ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπου προκύπτει αυξημένος επιδημιολογικός κίνδυνος.

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τους Δήμους, ώστε κάθε νέα επιδημιολογική ή εντομολογική ένδειξη να μεταφράζεται άμεσα σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή δράση.

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