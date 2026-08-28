Ιός του Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 60% των μολύνσεων – 1 προς 140 τα κρούσματα με συμπτώματα

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι θάνατοι ανέρχονται πλέον στους 19

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Ιός του Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 60% των μολύνσεων – 1 προς 140 τα κρούσματα με συμπτώματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ελλάδα καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, με 232 συνολικά περιστατικά και 19 θανάτους έως σήμερα.
  • Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Οι σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση, με 26 ασθενείς να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
  • Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε έκτακτους επίγειους ψεκασμούς και ενισχυμένα μέτρα καταπολέμησης κουνουπιών για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
  • Οι αρχές καλούν σε αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας, όπως χρήση μακρυμάνικων ρούχων και εντομοαπωθητικών, για την αποφυγή μόλυνσης.
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Ραγδαία και ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας να καταγράφουν ένα δραματικό αρνητικό ρεκόρ νέων μολύνσεων.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι θάνατοι ανέρχονται πλέον στους 19 και οι νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αυξάνονται. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα περιστατικά, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων για φέτος στα 232. Η εικόνα που αποτυπώνει η νεότερη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΕΟΔΥ είναι ιδιαίτερα βαριά. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, σε ποσοστό που ξεπερνά το 93%, χρειάστηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής ο ιός έχει προκαλέσει σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 165 ανθρώπους.

Οι κλινικές εικόνες των νοσηλευόμενων περιλαμβάνουν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως: εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση.

Αυτή τη στιγμή, 73 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 26 δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι έξι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν αφορούν ηλικιωμένους από 66 έως 92 ετών.

Εντούτοις, η εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων σε ένα παιδί μόλις 13 ετών που διαμένει στην Αττική θορύβησε τους επιστήμονες. Το μικρό αγόρι έπασχε από υποκείμενο νόσημα, όμως, ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και μάλιστα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η γεωγραφική κατανομή

Το επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης εντοπίζεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν το 60% των συνολικών μολύνσεων. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο».

Τα πιο επιβαρυμένα σημεία, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, είναι τα εξής:

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 50,6 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: 43 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 19 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.

Η διασπορά διευρύνεται διαρκώς, χτυπώντας πλέον περιοχές που δεν είχαν καταγράψει κρούσματα έως πρόσφατα, όπως η Κηφισιά, η Φιλοθέη – Ψυχικό, ο Δήμος Ζωγράφου και το Μοσχάτο – Ταύρος.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι για κάθε καταγεγραμμένο ασθενή με νευρολογικά συμπτώματα, αντιστοιχούν περίπου 140 ασυμπτωματικοί, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα ίσως αγγίζουν τις πολλές χιλιάδες.

Νίκος Χαρδαλιάς: Έκτακτα μέτρα και έκκληση για ατομική προστασία

Σε απάντηση αυτής της ραγδαίας επιδείνωσης, η Περιφέρεια Αττικής κλιμακώνει άμεσα τις παρεμβάσεις της, δρομολογώντας μια έκτακτη, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση επίγειων ψεκασμών με τη μέθοδο εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου (ULV), η οποία θα καλύψει 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά με στελέχη του ΕΟΔΥ, ο ήδη αυξημένος κατά 30% επιχειρησιακός σχεδιασμός καταπολέμησης κουνουπιών εντατικοποιείται περαιτέρω.

Ειδικά στην Ανατολική Αττική, οι επίγειες παρεμβάσεις αυξάνονται από 58 σε 78, χρησιμοποιώντας ειδικά εποχούμενα οχήματα, drones για τα δυσπρόσιτα σημεία και εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα σε στενή συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, τονίζοντας την ανάγκη για επιστημονική καθοδήγηση και συνεχή παρουσία στο πεδίο.

Πέραν όμως των εντατικών κρατικών δράσεων, κομβικό ρόλο παίζει η ατομική ευθύνη, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε μετά την ευρεία σύσκεψη, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος:

«Θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας -τα οποία δρουν συμπληρωματικά με τα μέτρα της Πολιτείας- φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαπωθητικά και ακολουθώντας όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του».

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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