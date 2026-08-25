Ιός του Δυτικού Νείλου: Έρχεται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τι συμβαίνει στους 8 στους 10 ασθενείς

Η φετινή αύξηση των κρουσμάτων είναι παρόμοια με αυτή του 2018

Δημήτρης Δρίζος

Ιός του Δυτικού Νείλου: Έρχεται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τι συμβαίνει στους 8 στους 10 ασθενείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Αυγούστου και τα κρούσματα θα παραμείνουν αυξημένα τον Σεπτέμβριο.
  • Περίπου το 20% των μολυσμένων παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ενώ λιγότερο από το 1% αναπτύσσει σοβαρές επιπλοκές.
  • Η φετινή αύξηση κρουσμάτων είναι παρόμοια με αυτή του 2018, με αυξημένη δραστηριότητα και περισσότερα περιστατικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
  • Η προστασία από τα κουνούπια μέσω εντομοαπωθητικών, κατάλληλων ρούχων και απομάκρυνσης στάσιμου νερού είναι κρίσιμη για τη μείωση της κυκλοφορίας του ιού.
  • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για ηλικιωμένους, ανοσοκατασταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
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Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά της στα τέλη Αυγούστου, ενώ τα κρούσματα θα παραμείνουν αυξημένα και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων είναι μεγαλύτερος από τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα, καθώς η πλειονότητα των ασθενών δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Παρασκευή, περίπου το 20% των ατόμων που μολύνονται από τον ιό παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και κόπωση, ενώ λιγότερο από το 1% αναπτύσσει σοβαρές επιπλοκές. Αυτό σημαίνει ότι οκτώ στους δέκα φορείς του ιού πιθανόν να μην αντιληφθούν καν ότι έχουν μολυνθεί.

Η φετινή αύξηση των κρουσμάτων είναι παρόμοια με αυτή του 2018, με αυξημένη δραστηριότητα του ιού και περισσότερα περιστατικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού συνήθως σημειώνεται στα τέλη Αυγούστου, όμως η παρουσία κρουσμάτων συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο, αν και με μειωμένο ρυθμό.

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η δραστηριότητα του ιού εμφανιζόταν περιοδικά, δεν υπάρχει βεβαιότητα αν η φετινή τάση θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χειμερινή περίοδο θεωρούνται παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των μολύνσεων, αλλά απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για να αποδειχθεί αν πρόκειται για μόνιμη εξέλιξη.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τονιό του Δυτικού Νείλου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες αρχές, εφαρμόζεται για την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Τα πιο ανησυχητικά συμπτώματα σχετίζονται με την προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως έντονος πονοκέφαλος, δυσκαμψία αυχένα, διαταραχές συνείδησης και νευρολογικές εκδηλώσεις. Ο κ. Παρασκευής υπογράμμισε ότι η πορεία της νόσου δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί από τα αρχικά συμπτώματα, γι’ αυτό συνιστά στους πολίτες, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες, να ζητούν ιατρική συμβουλή ακόμα και με ήπια συμπτώματα.

Η μείωση της κυκλοφορίας του ιού περνάει μέσα από την προστασία κατά των κουνουπιών. Συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών, η επιλογή κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν το σώμα και η τοποθέτηση σήτας σε παράθυρα και πόρτες.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγονται τα στάσιμα νερά σε μπαλκόνια, κήπους και αυλές, καθώς αποτελούν εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών, ακόμα και αν πρόκειται για μικρές ποσότητες νερού σε πιατάκια γλαστρών ή άλλα δοχεία.

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