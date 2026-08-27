Σύσκεψη Χαρδαλιά με ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών

Η Περιφέρεια, προσαρμόζει εκ νέου τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα -  «Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου», ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σύσκεψη Χαρδαλιά με ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Περιφέρεια Αττικής κλιμακώνει τις δράσεις καταπολέσης κουνουπιών με έκτακτο επίγειο ψεκασμό περίπου 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ULV.
  • Έχει ήδη αυξηθεί κατά 30% το πρόγραμμα ψεκασμών σε ολόκληρη την Αττική, με επιπλέον 20 έκτακτες παρεμβάσεις στην Ανατολική Αττική λόγω επιδημιολογικής επιβάρυνσης.
  • Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και υπό αυστηρές περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές προδιαγραφές.
  • Η σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά τόνισε την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των επιδημιολογικών δεδομένων και στενού συντονισμού των αρμόδιων φορέων.
  • Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας, όπως χρήση μακρυμάνικων ρούχων και εντομοαπωθητικών, συμπληρωματικά με τις κρατικές παρεμβάσεις.
Snapshot powered by AI

Σε νέα κλιμάκωση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου προχωρά η Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια, προσαρμόζει εκ νέου τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Αττική.

Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός

Στο πλαίσιο των έκτακτων δράσεων απόκρισης και διαχείρισης των κρουσμάτων, δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός με «τουρμπίνες» (με τη μέθοδο ULV), ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ήδη σημαντικής ενίσχυσης κατά 30% των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια Αττικής, καθώς η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας καθιστά αναγκαία τη συνεχή επαναξιολόγηση και προσαρμογή των μέτρων.

Στο επίκεντρο τα επιδημιολογικά δεδομένα και ο συντονισμός των παρεμβάσεων

Της απόφασης για την περαιτέρω κλιμάκωση των παρεμβάσεων προηγήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, η ιδιαίτερη επιβάρυνση που καταγράφεται σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, καθώς και η ανάγκη στενού και διαρκούς συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την άμεση προσαρμογή των επιχειρησιακών παρεμβάσεων.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της εντατικής ανταλλαγής επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων και η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη της κατάστασης.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας.

Έχουμε ήδη αυξήσει, από τις αρχές του 2026, κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας. Προχωρούμε σε νέα έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους φορείς.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως σχέδιο, επιστημονική καθοδήγηση και κυρίως συνεχής παρουσία στο πεδίο. Και βέβαια, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους Δήμους μας, με τις δυνάμεις και τα μέσα της Περιφέρειας, όπου και όποτε μας ζητηθεί.

Γιατί όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και διαρκώς σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη».

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ - Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε:

«Με βάση τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔY, τα οποία ανακοινώσαμε χθες το βράδυ, παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου, παρότι έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προκειμένου να δούμε τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, επιπλέον από τα αυξημένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, από πλευράς κράτους, την κατάσταση. Ταυτόχρονα, θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας – τα οποία δρουν συμπληρωματικά με τα μέτρα της Πολιτείας – φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαπωθητικά και ακολουθώντας όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του».

Πώς θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση

Η εφαρμογή θα αφορά στην καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών με τη μέθοδο της εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου ULV και θα πραγματοποιηθεί από εδάφους, στον δομημένο χώρο ή περιμετρικά συγκεκριμένων οικισμών και επιλεγμένων θέσεων, σε στενή συνεργασία και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Κουνουπιών.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μετά την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας από το Υπουργείο Υγείας, με τη χρήση εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων και υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η περιβαλλοντική συμβατότητα των εφαρμογών και η ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων.

Για τις εφαρμογές θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα εκνέφωσης, εποχούμενα σε ημιφορτηγά οχήματα. Τα οχήματα θα ακολουθήσουν προκαθορισμένες πορείες σάρωσης περιμετρικά και κατά μήκος του οδικού δικτύου των υποδεδειγμένων οικισμών, εξαιρουμένων των περιοχών υψηλής και συνεχούς δόμησης.

Συνολικά θα καλυφθούν περίπου 10.000 στρέμματα, με εγκεκριμένο σκεύασμα του οποίου η δραστική ουσία είναι φωτοδιασπώμενη, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο παραμονής της στο περιβάλλον.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ενισχυμένο πρόγραμμα σε όλη την Αττική - Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί

Οι έκτακτες παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο κατά τη φετινή περίοδο έχει ήδη ενισχυθεί κατά 30% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τόσο ως προς τις επίγειες όσο και ως προς τις εναέριες εφαρμογές.

Ειδικά στην Ανατολική Αττική, οι προβλεπόμενες εφαρμογές από εδάφους αυξήθηκαν από 58 σε 78, με την προσθήκη 20 έκτακτων παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των νέων δεδομένων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τη συστηματική εντομολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, ώστε οι παρεμβάσεις να σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται με βάση πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε συνεχή επαναξιολόγηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τους Δήμους της Αττικής, με στόχο κάθε νέα επιδημιολογική ή εντομολογική ένδειξη να μεταφράζεται άμεσα σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή δράση.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών, με ειδικά ψεκαστικά οχήματα και συστήματα, καθώς και 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες πτήσεις με ειδικά ψεκαστικά drones, προκειμένου οι παρεμβάσεις να καλύπτουν και εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε δύσβατες ή μη προσβάσιμες από τα επίγεια συνεργεία περιοχές.

Στη σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, συμμετείχαν από πλευράς Περιφέρειας, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γεώργιος Βλάχος, Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, Νοτίου Τομέα Αθηνών Γεωργία Αδαμοπούλου, Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου και Νήσων Νικόλαος Παπαγεωργίου, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Έφη Φιλιοπούλου, ο Υγιεινολόγος - Πρόεδρος της Επιτροπής Κουνουπιών της Περιφέρειας Γιώργος Κώνσταντος, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας – Επιβλέπουσα του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Κουνουπιών στην Περιφέρεια Άννα Μεγάλου, η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Παρασκευή Θεοφίλου και ο Διευθυντής Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Χαράλαμπος Βασιλείου. Από πλευράς ΕΟΔΥ, πέραν του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Πάνος Ευσταθίου, η προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές Δανάη Περβανίδου και η Περιβαλλοντολόγος από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα Χρυσοβαλάντου Κεφαλούδη. Παραβρέθηκε, επίσης, ο Ερευνητής Α’ - Προϊστάμενος Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας της Επιστημονικής Διεύθυνσης Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Δρ Aντώνιος Μιχαηλάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

He set the tone: Πώς ο Λόβρο Μάγιερ «άνοιξε» τον δρόμο για την πρόκριση της ΑΕΚ – Γράφημα

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Σύσκεψη Χαρδαλιά με ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα - «Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει εφησυχασμό»

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επίθεση χάκερ σε 3 μεγάλα αεροδρόμια – Διέρρευσαν προσωπικά στοιχεία 8,7 εκατ. επιβατών

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανατινάχτηκε αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη: Νεκρός Ρώσος στρατιωτικός - Βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς για πυρκαγιές: «Αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων λόγω των ισχυρών ανέμων»

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας - Επιχειρεί και ελικόπτερο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος σε βραχώδη περιοχή του Μόντε Σμιθ

16:32LIFESTYLE

James Bond: Ο άγνωστος ηθοποιός που είναι φαβορί για τον ρόλο του μυστικού πράκτορα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

16:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Αυξάνεται κατά €100 το επίδομα θέρμανσης – Τα έργα που εντάσσονται

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε για το κοινό η επέκταση προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς - Φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Κλασσική περίπτωση «φαινομένου ντόμινο-cascade effect» - Πότε και πού ξανασυνέβη - 359 νεκροί, πάνω από 1300 αγνοούμενοι

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Πέθανε ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λασίθι: Αστυνομική επιχείρηση με 6 συλλήψεις για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και 42.820 ευρώ

16:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο ΙΤΕ ο επίγειος δορυφορικός σταθμός του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων»

15:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Οι εμβληματικές εμφανίσεις μιας θρυλικής σταρ - Οι φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία

15:55WHAT THE FACT

Η «υποβρύχια μπαταρία» της Κίνας: Η τεράστια σφαίρα που αποθηκεύει ενέργεια στα 65 μέτρα

15:47ΚΟΣΜΟΣ

«Αποχαιρετήσαμε τη ζωή μας»: Τρόμος στην Αλάσκα όταν τεράστια καφέ αρκούδα όρμησε δίπλα σε streamers

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Αύριο τα μάτια στον ουρανό για το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Από 100 πλοία την ημέρα, μόλις 5: Πόσο άλλαξε την παγκόσμια ναυτιλία ο πόλεμος ΗΠΑ με Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

14:56ΕΥ ΖΗΝ

Τρώτε ντομάτες κάθε μέρα; Τα 5 πιθανά προβλήματα που προκαλούν σε μερικούς

15:29WHAT THE FACT

Ναυαγός έμεινε 438 ημέρες μόνος στον ωκεανό και διένυσε 10.800 χλμ.: Πώς κατάφερε να επιβιώσει

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με λίβα από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το παιχνίδι στη θάλασσα μετατράπηκε σε εφιάλτη - 45χρονος δίνει μάχη για να μην μείνει παράλυτος

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδάφιση του κτηρίου του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στη Σύρο: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας - Οι ανατριχιαστικές κραυγές και η καταδίωξη

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Η εξομολόγηση του Νίκου Μαστοράκη για την Γαβριέλλα - 35 χρόνια από την δολοφονία της

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Πέθανε ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Κλασσική περίπτωση «φαινομένου ντόμινο-cascade effect» - Πότε και πού ξανασυνέβη - 359 νεκροί, πάνω από 1300 αγνοούμενοι

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη - Ομολόγησε ο 53χρονος τη δολοφονία της συζύγου: «Θόλωσα»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

10:40LIFESTYLE

Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

13:07ΚΟΣΜΟΣ

«Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και όχι τιμωρία»: Ναύτης πήδηξε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άννα Βίσση: Ένας μήνας πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ποιο μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!»: Η αναφορά οπαδού σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και το σχόλιο του Μητσοτάκη για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ