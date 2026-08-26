Η Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ψεκασμούς με τουρμπίνες

Μεγάλος ψεκασμός σε πάνω από 10.000 στρέμματα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Η Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ψεκασμούς με τουρμπίνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε έκτακτους επίγειους ψεκασμούς με «τουρμπίνες» σε έκταση άνω των 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική για τον περιορισμό των κουνουπιών και του ιού του Δυτικού Νείλου.
  • Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη επισημάνει έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική από τα τέλη Ιουλίου, με τα περισσότερα εγχώρια κρούσματα να εντοπίζονται στην περιοχή.
  • Την ημέρα των ψεκασμών θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΕΟΔΥ για τον συντονισμό και την αξιολόγηση των ενεργειών αντιμετώπισης του ιού.
  • Οι ψεκασμοί αποτελούν μόνο μέρος των μέτρων, καθώς η ατομική προστασία και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από κατοικίες είναι απαραίτητες για την πρόληψη.
  • Ο ιός μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, ειδικά σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.
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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και η παρουσία κουνουπιών που μπορούν να τον μεταδώσουν έχουν σημάνει συναγερμό, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική.

Μπροστά στην επιδημιολογική εικόνα που έχει διαμορφωθεί, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας παρέμβαση, με επίγειους ψεκασμούς με ειδικές «τουρμπίνες» σε έκταση που ξεπερνά τα 10.000 στρέμματα.

Η επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 20:00, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο πληθυσμός των κουνουπιών και να ανακοπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται στο επίκεντρο της υγειονομικής επιτήρησης. Ήδη από τα τέλη Ιουλίου ο ΕΟΔΥ είχε επισημάνει έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική, με 35 από τα 42 καταγεγραμμένα εγχώρια περιστατικά της χώρας να εντοπίζονται τότε στην Περιφέρεια Αττικής.

Με «τουρμπίνες» η μεγάλη επιχείρηση στην Ανατολική Αττική

Η αυριανή παρέμβαση δεν αφορά έναν ακόμη προγραμματισμένο ψεκασμό, αλλά έκτακτη δράση μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί από εδάφους με ειδικά μηχανήματα τύπου «τουρμπίνας», τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ενήλικων κουνουπιών.

Η επιχείρηση θα καλύψει έκταση άνω των 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών σε περιοχές όπου η επιδημιολογική και εντομολογική επιτήρηση έχει καταγράψει αυξημένη ανάγκη παρέμβασης.

Η Περιφέρεια διαθέτει ήδη οργανωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει επίγειες εφαρμογές, δράσεις σε εστίες αναπαραγωγής και, όπου απαιτείται, ειδικές παρεμβάσεις μετά από εντοπισμό κρουσμάτων ή κυκλοφορίας του ιού.

Σύσκεψη Χαρδαλιά με τον ΕΟΔΥ

Την ίδια ημέρα, πριν από την έναρξη της μεγάλης επιχείρησης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με στελέχη του ΕΟΔΥ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο περαιτέρω συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου και η αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων.

Η Περιφέρεια και ο ΕΟΔΥ συνεργάζονται για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού, καθώς η αντιμετώπιση δεν περιορίζεται μόνο στους ψεκασμούς, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό μπορεί να εμφανίσει σοβαρή νόσηση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις μεγαλύτερες ηλικίες και από ανθρώπους με συγκεκριμένα υποκείμενα προβλήματα υγείας, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρότερη μορφή της λοίμωξης.

Το γεγονός ότι ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε περιοχές της Αττικής έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση των μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Δεν αρκούν μόνο οι ψεκασμοί - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ψεκασμοί αποτελούν ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης του προβλήματος, όμως εξίσου σημαντική είναι η ατομική προστασία.

Η Περιφέρεια Αττικής συστήνει τη χρήση κατάλληλων εντομοαπωθητικών, την επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα, καθώς και τη χρήση σιτών σε πόρτες και παράθυρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κήπους. Πιατάκια από γλάστρες, δοχεία, παλιά λάστιχα, υδρορροές και οποιοδήποτε σημείο μπορεί να συγκρατήσει νερό μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Παράλληλα, συνιστάται η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς και η αποφυγή έκθεσης στα κουνούπια κατά τις ώρες μεγαλύτερης δραστηριότητάς τους.

Η μάχη με τα κουνούπια συνεχίζεται

Η αυριανή επιχείρηση στην Ανατολική Αττική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες έκτακτες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην περιοχή και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια περιορισμού των πληθυσμών των κουνουπιών.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σε συνεργασία με τους δήμους, τον ΕΟΔΥ και άλλους αρμόδιους φορείς.

Το αυριανό βράδυ, από τις 20:00, οι «τουρμπίνες» θα βγουν στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής, σε μια επιχείρηση που θα καλύψει περισσότερα από 10.000 στρέμματα.

Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι σαφής: να περιοριστεί άμεσα ο πληθυσμός των κουνουπιών και να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου.

Την ίδια ώρα, η σύσκεψη Περιφέρειας Αττικής και ΕΟΔΥ αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

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