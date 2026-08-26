Ιός του Δυτικού Νείλου: Καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων ετών

Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ιός του Δυτικού Νείλου: Καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα των τελευταίων ετών
ΥΓΕΙΑ
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  • Καταγράφεται η μεγαλύτερη επιδημική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2018, με κρούσματα σε 33 δήμους της Αττικής και σε άλλες περιφέρειες όπως η Κρήτη και η Θεσσαλία.
  • Ο ιός έχει εμφανιστεί για πρώτη φορά φέτος στην Κρήτη, με ασθενή που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
  • Λιγότερο από 1% των μολυσμένων νοσούν σοβαρά, με κίνδυνο θνησιμότητας 10-15% σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.
  • Ο Δήμος Κηφισιάς προχώρησε σε έκτακτα μέτρα καταπολέμησης κουνουπιών σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την εμφάνιση κρούσματος, ενώ παρόμοιες παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλους δήμους.
  • Η επιδημία αναμένεται να κορυφωθεί έως το τέλος Αυγούστου και να διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με πιθανότητα ξεπεράσματος των 317 κρουσμάτων και 51 θανάτων του 2018.
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Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμα δύο δήμους της Αττικής καθώς και στην Κρήτη.

Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα. Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη και στο δήμο Φιλοθέης Ψυχικού.

Στην Κρήτη, έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός. Εμφανίστηκε σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά, ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10-15%.

«Ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί και αντεπεξέρχεται στη λοίμωξη και την ξεπερνάει ή ασυμπτωματικά τελείως ή με ελαφρό πυρετό. Όταν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στη λοίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και στις παρενέργειες της λοιμώξης που είναι μια αναπνευστική ανεπάρκεια, μια αιμοδυναμικό αστάθεια, καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο άτομο να μπορέσει να τις ξεπεράσει», είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής

Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου αλλά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Φέτος σύμφωνα με τους αριθμούς ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι.

Μάλιστα με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα.

Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η πιο επιβαρυμένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα και στον νότιο και στον δυτικό τομέα. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική.

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