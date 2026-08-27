Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 232 τα κρούσματα λοίμωξης - Συνεχίζεται η ραγδαία αύξηση των διαγνώσεων

Snapshot Μέχρι τις 26/08/2026 έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά, 165 παρουσίασαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις και 67 είχαν ήπιες ή καθόλου νευρολογικές εκδηλώσεις.

Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 75 νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό.

Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι ασθενών άνω των 65 ετών με μέση ηλικία θανόντων τα 85 έτη.

Η πλειονότητα των νέων κρουσμάτων εντοπίζεται στην ανατολική Αττική, με περιστατικά να εμφανίζονται πλέον σε μεγάλο μέρος της χώρας. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι το πρωί της Τετάρτης, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά κατά το τρέχον έτος, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 - 92 έτη). Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Διαβάστε επίσης