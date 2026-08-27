Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί με «τουρμπίνες» σε Λούτσα, Σπάτα, Μαρκόπουλο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται απόψε, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η έκτακτη επιχείρηση της περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Ανατολική Αττική, καθώς οι αρμόδιες Αρχές εντείνουν τα μέτρα λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου.

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Η επιχείρηση πραγματοποιείται με ειδικά εποχούμενα μηχανήματα τύπου «τουρμπίνας», τα οποία χρησιμοποιούνται για επίγειες εφαρμογές καταπολέμησης των ενήλικων κουνουπιών. Η δράση ξεκίνησε απόψε λίγο μετά τις 20:00 και αφορά έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Στο επίκεντρο της σημερινής παρέμβασης βρίσκονται περιοχές της Ανατολικής Αττικής, μεταξύ άλλων η Λούτσα (Αρτέμιδα), τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο, όπου οι υπηρεσίες έχουν εντείνει τις δράσεις τους για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

«Το μείγμα δεν αφήνει υπολειμματικότητα με το πρώτο φως της ημέρας και σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια»

Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Κώσταντος, ανέφερε από τον υδροβιότοπο Αλυκών Αρτέμιδος ότι «πίσω μου ακριβώς επιχειρούν και θα επιχειρούν όλη τη νύχτα με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα πραγματοποιήσουμε ακμαιοκτονία υπέρμετρου όγκου, στοχευμένη από αέρος, με ειδικό ψεκαστικό μείγμα, το οποίο θα διαχέεται πάνω από τις εγκαταστάσεις, τα σπίτια, τους κήπους και τα αυτοκίνητα.

Το μείγμα είναι τόσο λεπτό και διαφανές, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μην αφήνει υπολειμματικότητα, ενώ παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί από την οδό Αρίωνος έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος, σε περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη και πάντα με προσοχή να μην υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα στο περιβάλλον και θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Το δεύτερο συνεργείο μας επιχειρεί μπροστά από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, σε βοσκότοπους και εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κατοικίες. Συνολικά, η έκταση στην οποία πραγματοποιούνται οι ψεκασμοί, ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα».

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