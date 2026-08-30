«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

Μάστιγα έχουν γίνει οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με τους επιτήδειους να «επιστρατεύουν» πλέον κάθε μέσο για να παγιδεύσουν ανυποψίαστους πολίτες. Με πρόσχημα μία δήθεν βλάβη στο σπίτι, την ανάγκη για τραπεζική συναλλαγή ή ακόμη και με τη φωνή ενός συγγενούς που μιμούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που καταγράφηκε σε μία από τις περιπτώσεις:

– Απατεώνας: «Υπάρχει κάποια διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας. Θα χρειαστεί να γίνει μία διαδικασία για να τη χαμηλώσουμε ψηφιακά για να γίνει με ασφάλεια το μπλακ άουτ».

– Θύμα: «Έχουμε ψυγείο, τηλεόραση».

– Απατεώνας: «Αν φοράτε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο επάνω σας θα χρειαστεί να το αφαιρέσετε και να το ακουμπήσετε σε ξύλινη επιφάνεια, κάποια βέρα, κάποιο δαχτυλίδι, σκουλαρίκια».

– Θύμα: «Ο σταυρός μόνο υπάρχει».

– Απατεώνας: «Ο σταυρός που φοράτε είναι χρυσός ή ατσάλι;».

– Θύμα: «Χρυσός».

Τα θύματα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να τους πείσουν. «Πήρε και καλά ότι ήταν ο λογιστής, είπε στη μητέρα μου ότι βρήκε ένα λάθος στο IBAN και της ζήτησε τους κωδικούς του TaxisNet. Πού να καταλάβει ότι της έλεγαν “παραμύθια”, έδωσε τους κωδικούς της κάρτας της και της τράβηξαν αμέσως χρήματα, 950 ευρώ».

Μιμούνται φωνές με τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία δίνει πλέον νέες δυνατότητες στους απατεώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή συγγενών και γνωστών· έτσι, ένα τηλεφώνημα μπορεί να μοιάζει απόλυτα αληθινό και να δημιουργήσει στο θύμα την αίσθηση ότι επικοινωνεί με έναν δικό του άνθρωπο.

Τα περιστατικά καταγράφονται καθημερινά, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με μία διαρκώς εξελισσόμενη μορφή εξαπάτησης.

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