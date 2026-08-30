«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι απατεώνες αλλοιώνουν ακόμη και τις φωνές τους – Στο «στόχαστρο» κυρίως ηλικιωμένοι

Newsroom

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάστιγα έχουν γίνει οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με τους επιτήδειους να «επιστρατεύουν» πλέον κάθε μέσο για να παγιδεύσουν ανυποψίαστους πολίτες. Με πρόσχημα μία δήθεν βλάβη στο σπίτι, την ανάγκη για τραπεζική συναλλαγή ή ακόμη και με τη φωνή ενός συγγενούς που μιμούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που καταγράφηκε σε μία από τις περιπτώσεις:

– Απατεώνας: «Υπάρχει κάποια διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας. Θα χρειαστεί να γίνει μία διαδικασία για να τη χαμηλώσουμε ψηφιακά για να γίνει με ασφάλεια το μπλακ άουτ».

– Θύμα: «Έχουμε ψυγείο, τηλεόραση».

Απατεώνας: «Αν φοράτε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο επάνω σας θα χρειαστεί να το αφαιρέσετε και να το ακουμπήσετε σε ξύλινη επιφάνεια, κάποια βέρα, κάποιο δαχτυλίδι, σκουλαρίκια».

– Θύμα: «Ο σταυρός μόνο υπάρχει».

– Απατεώνας: «Ο σταυρός που φοράτε είναι χρυσός ή ατσάλι;».

– Θύμα: «Χρυσός».

Τα θύματα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να τους πείσουν. «Πήρε και καλά ότι ήταν ο λογιστής, είπε στη μητέρα μου ότι βρήκε ένα λάθος στο IBAN και της ζήτησε τους κωδικούς του TaxisNet. Πού να καταλάβει ότι της έλεγαν “παραμύθια”, έδωσε τους κωδικούς της κάρτας της και της τράβηξαν αμέσως χρήματα, 950 ευρώ».

Μιμούνται φωνές με τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία δίνει πλέον νέες δυνατότητες στους απατεώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή συγγενών και γνωστών· έτσι, ένα τηλεφώνημα μπορεί να μοιάζει απόλυτα αληθινό και να δημιουργήσει στο θύμα την αίσθηση ότι επικοινωνεί με έναν δικό του άνθρωπο.

Τα περιστατικά καταγράφονται καθημερινά, με τις αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με μία διαρκώς εξελισσόμενη μορφή εξαπάτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

07:35ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή φορολογική ανάσα στα ακίνητα: Παράταση στο «πάγωμα» του ΦΠΑ και ελαφρύνσεις στην κοινωνική κατοικία

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Έκτακτες εξουσίες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος ζητά η νέα πρόεδρος

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Καρολίνα: Νεκρός αστυνομικός και ο δράστης σε ανταλλαγή πυροβολισμών

04:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε σε σπίτι

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα: Πρόταση για σύνοδο Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

03:17ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν στην Γερμανία - Θα βοηθήσουν στις απελάσεις Αφγανών

02:48ΚΟΣΜΟΣ

 Διάβημα της Άγκυρας στο Κίεβο μετά από επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

02:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Αρναούτογλου: Μπόρες και καταιγίδες απόψε, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της τραγουδίστριας με το κύκλωμα ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ