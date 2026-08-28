Ηλεκτρονική απάτη με λεία περίπου 152.000 ευρώ στην Κρήτη - Χάκαραν λογαριασμούς της Περιφέρειας

Snapshot Άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης μέσω ιστοσελίδας-«μαϊμού» που προσομοίαζε σε συνεργαζόμενη τράπεζα.

Μεταφέρθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα, σε συνεργασία με αλλοδαπές υπηρεσίες, διασφάλισε πάνω από το ήμισυ του ποσού και συνεχίζει τις έρευνες για την ανάκτηση του υπολοίπου.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης για περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Στην Κρήτη εκτυλίχθηκε η ηλεκτρονική απάτη με λεία περίπου 152.000 ευρώ, από τα οποία περισσότερα από τα μισά έχουν ήδη διασφαλιστεί χάρη στην άμεση παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα.

Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού υπάλληλοι καταχώρισαν τους κωδικούς τους σε ιστοσελίδα-«μαϊμού» που προσομοίαζε με εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ακολούθησαν 55 διαδοχικές μεταφορές, μεταμεσονύκτιες ώρες, με τα ποσά να διοχετεύονται αρχικά σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο εξωτερικό.

Η Αρχή, σε συνεργασία με αντίστοιχες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να «φρενάρει» τη διαδρομή των χρημάτων, διασφαλίζοντας ήδη ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ της λείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ανάκτηση του υπόλοιπου ποσού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της Αρχής:

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.».

Διαβάστε επίσης