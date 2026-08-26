Προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.: Νέα απάτη μέσω SMS - Πώς να προστατευθείτε
Δείτε την ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο (link) για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης.
Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει για τα ακόλουθα:
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