Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

Οι πολίτες δέχονται κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα, το οποίο υποστηρίζει ψευδώς ότι η ταυτότητα ή προσωπικά τους στοιχεία έχουν συνδεθεί με παράνομη ενέργεια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δράστες ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν το πλήκτρο «1» για σύνδεση με υποτιθέμενο αστυνομικό εκπρόσωπο.
  • Η Ελληνική Αστυνομία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα μηνύματα ούτε ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία τηλεφωνικά.
  • Τα θύματα πρέπει να τερματίζουν την κλήση και να μην παρέχουν πληροφορίες ή πατούν πλήκτρα.
  • Η ενημέρωση και προσοχή, ειδικά για ηλικιωμένους, είναι κρίσιμη για την αποφυγή εξαπάτησης.
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Μια νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να επικαλούνται την Ελληνική Αστυνομία σε μια προσπάθεια να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι οι δράστες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο μήνυμα δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο καλούμενος έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την ταυτότητα του.

Συγκεκριμένα, πολίτες δέχονται κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα, το οποίο υποστηρίζει ψευδώς ότι η ταυτότητα ή προσωπικά τους στοιχεία έχουν συνδεθεί με παράνομη ενέργεια. Στη συνέχεια, τους ζητείται να πατήσουν το πλήκτρο «1», προκειμένου να συνδεθούν υποτίθεται με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

Ένας από τους αριθμούς από τους οποίους πραγματοποιήθηκε τέτοια κλήση είναι ο 6985018179. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι αριθμοί που χρησιμοποιούν οι δράστες μπορεί να αλλάζουν ή να εμφανίζονται παραποιημένοι.

ΑΠΑΤΗ

Προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πρόκειται για μέθοδο «vishing», δηλαδή τηλεφωνική απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την απόσπαση προσωπικών ή οικονομικών πληροφοριών.

Οι δράστες επιχειρούν αρχικά να προκαλέσουν φόβο και αίσθημα επείγοντος στο υποψήφιο θύμα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει δήθεν εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να το οδηγήσουν σε βιαστικές κινήσεις, χωρίς να προλάβει να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της κλήσης.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι υδεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά μηνύματα για να ενημερώνει πολίτες ότι εμπλέκονται σε ποινικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, ούτε ζητά από τους πολίτες να πατήσουν κάποιο πλήκτρο προκειμένου να συνδεθούν με αστυνομικό.

Παράλληλα, η Αστυνομία δεν ζητά τηλεφωνικά προσωπικά, οικονομικά ή τραπεζικά στοιχεία και δεν πιέζει τους πολίτες να προβούν άμεσα σε κάποια ενέργεια λόγω δήθεν επείγοντος περιστατικού.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί αντίστοιχη κλήση, θα πρέπει να τερματίσει αμέσως την επικοινωνία και να μην πατήσει κανένα πλήκτρο στο τηλέφωνό του.

Επίσης, δεν θα πρέπει να δώσει προσωπικά, οικονομικά ή τραπεζικά στοιχεία στους καλούντες, ενώ καλό είναι να ενημερώσει συγγενείς και οικεία πρόσωπα, ιδιαίτερα ηλικιωμένους ανθρώπους που ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες.

Η άμεση αναγνώριση των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας, καθώς οι επιτήδειοι βασίζονται κυρίως στην αιφνιδιαστική επικοινωνία και στην πρόκληση φόβου για να παρασύρουν τα θύματά τους.

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