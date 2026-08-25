Ηράκλειο: «Σήκωσαν» 28.000 ευρώ από λογαριασμό επιχειρηματία μέσα σε τέσσερα λεπτά!

Snapshot Επιχειρηματίας στο Ηράκλειο κατήγγειλε ηλεκτρονική απάτη όπου αφαιρέθηκαν 28.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Αυγούστου, παραμονές Δεκαπενταύγουστου, με άγνωστους δράστες να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό.

Ο επιχειρηματίας κατέθεσε μήνυση και ενημέρωσε την αστυνομία, την τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδας για την υπόθεση.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη απάτη στο Ρέθυμνο όπου αφαιρέθηκαν 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Η έρευνα θα προσπαθήσει να εντοπίσει τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο πρόσβασης στον λογαριασμό, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα θύματα στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης καταγγέλλεται στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, και μέσα από το cretalive με θύμα επιχειρηματία από τον λογαριασμό του οποίου αφαιρέθηκαν όπως μας καταγγέλει 28.000 ευρώ μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε παραμονές του Δεκαπενταύγουστου, 13 του μήνα συγκεκριμένα, όταν άγνωστος ή άγνωστοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό του.

Όπως καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, μέσα σε ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, τέσσερα λεπτά για την ακρίβεια, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν συνολικά 28.000 ευρώ. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛΑΣ, στην τράπεζα που συνεργάζεται αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η υπόθεση παρουσιάζει, σύμφωνα με την καταγγελία, ομοιότητες με το πρόσφατο περιστατικό στο Ρέθυμνο, όπου επιτήδειοι κατάφεραν να αφαιρέσουν 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο επιχειρηματίας του Ηρακλείου έχει ήδη υποβάλει μήνυση και αναζητά τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του και να πραγματοποιήσουν τις επίμαχες συναλλαγές.

Παράλληλα, εκτιμά ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται ή εάν πίσω από αυτές βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να δείξει τόσο τη διαδρομή των χρημάτων όσο και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό.