Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά

Snapshot Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο της Καλαμαριάς που τραυμάτισε μια 30χρονη και το 17 μηνών παιδί της.

Η έρευνα, που ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, εξετάζει αν υπάρχουν αδικήματα κοινώς επικίνδυνης βλάβης και παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή μετά από προηγούμενη πτώση άλλου δέντρου κοντά στο πάρκο.

Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης της έρευνας. Snapshot powered by AI

Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη και το μόλις 17 μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα πτώση άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στο πάρκο της Αιγαίου, την ώρα που υπήρχε κόσμος. Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς - ευτυχώς - να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Με εντολή των Αρχών, το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να διευκολυνθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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