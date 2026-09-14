ΗΠΑ: Τι συμβαίνει φέτος με την ιλαρά; Τρίτος θάνατος στην Πενσυλβάνια από επιπλοκές

Η 40χρονη γυναίκα πέθανε το Σάββατο, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής της κομητείας Τζέφερσον, Γκρεγκ Φουρλόγκ

Μάνος Χατζηγιάννης

ΗΠΑ: Τι συμβαίνει φέτος με την ιλαρά; Τρίτος θάνατος στην Πενσυλβάνια από επιπλοκές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 40χρονη γυναίκα στην Πενσυλβάνια πέθανε από επιπλοκές της ιλαράς, σημειώνοντας τον τρίτο θάνατο που σχετίζεται με τον ιό στην πολιτεία φέτος.
  • Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι αφορούσαν βρέφη, με το ένα να πεθαίνει λόγω ιλαράς και το άλλο να έχει την ιλαρά ως σημαντική πάθηση κατά τον θάνατο.
  • Μέχρι τώρα, έχουν καταγραφεί 676 κρούσματα ιλαράς στην Πενσυλβάνια, με 124 νοσηλείες και τέσσερα κρούσματα σε εμβολιασμένα άτομα.
  • Καμία πληροφορία δεν αποκαλύφθηκε σχετικά με το αν η 40χρονη γυναίκα είχε εμβολιαστεί κατά της ιλαράς.
  • Η ιλαρά παραμένει σοβαρή και ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή, όπως τονίστηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Τζέφερσον.
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Γυναίκα από την Πενσυλβάνια πέθανε από επιπλοκές της ιλαράς στην Πενσυλβάνια.

Είναι ο τρίτος θάνατος που σχετίζεται με τον ιό στην πολιτεία φέτος.

Αναλυτικότερα, μια γυναίκα από την Πενσυλβάνια πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονται με την ιλαρά, γεγονός που καταγράφεται ως ο τρίτος θάνατος στην πολιτεία φέτος που συνδέεται με τον ιό.

Η 40χρονη γυναίκα πέθανε το Σάββατο, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής της κομητείας Τζέφερσον, Γκρεγκ Φουρλόγκ, σε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία χαρακτήρισε τον θάνατο «σχετικό με την ιλαρά».

Στην ανάρτηση δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της γυναίκας, παρά μόνο ότι ήταν κάτοικος της κομητείας Τζέφερσον, μιας αγροτικής περιοχής περίπου 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ.

«Πρόκειται για μια τραγική απώλεια για την οικογένεια και μια δυσάρεστη υπενθύμιση ότι η ιλαρά μπορεί να είναι μια σοβαρή και ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή ασθένεια», ανέφερε ο Φουρλόνγκ στην ανάρτησή του.

Στην ανάρτηση δεν αναφέρθηκε εάν η γυναίκα είχε εμβολιαστεί κατά της ιλαράς. Δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, αναφέρθηκε.

Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι

Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι που σχετίζονταν με την ιλαρά στην Πενσυλβάνια αφορούσαν βρέφη. Και οι δύο συνέβησαν τον Αύγουστο, και ένας ιατροδικαστής ανέφερε ότι ο ίδιος ο ιός προκάλεσε έναν από τους θανάτους.

Ένα βρέφος, ένα αγόρι, πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του από ρήξη σπλήνας. Το αγόρι είχε ιλαρά, η οποία όμως δεν συνέβαλε στη ρήξη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Λάνκαστερ, Δρ. Στίβεν Διαμαντόνι. Αντίθετα, η ιλαρά καταγράφηκε ως «σημαντική πάθηση» κατά τη στιγμή του θανάτου.

Το άλλο βρέφος, ένα κοριτσάκι 6 εβδομάδων με γενετική ανωμαλία που το καθιστούσε εξαιρετικά ευάλωτο σε λοιμώξεις, πέθανε λόγω ιλαράς, δήλωσε ο Διαμαντόνι στο Associated Press.

Το κοριτσάκι είχε γεννηθεί με μια πάθηση που ονομάζεται θανατηφόρα μικροκεφαλία των Άμις, η οποία προκαλεί ασυνήθιστα μικρό κεφάλι και υποπλαστικό εγκέφαλο. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση ζουν συνήθως 6 μήνες ή λιγότερο.

Η πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς χορηγείται συνήθως σε βρέφη ηλικίας περίπου 1 έτους, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα από τα δύο βρέφη δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να εμβολιαστεί.

Μέχρι την Παρασκευή, στην Πενσυλβάνια είχαν καταγραφεί 676 κρούσματα ιλαράς σε 37 από τις 67 κομητείες της πολιτείας. Από τα κρούσματα αυτά, τα 124 οδήγησαν σε νοσηλεία, ενώ τέσσερα αφορούσαν άτομα που είχαν εμβολιαστεί κατά της ιλαράς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Πενσυλβάνια.

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