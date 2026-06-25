Καλιφόρνια: Ασθενής με ιλαρά ταξίδεψε με αεροπλάνο και οι αρχές χαρτογραφούν την εξάπλωση της νόσου

Η ιλαρά, μια εξαιρετικά μεταδοτική και δυνητικά απειλητική για τη ζωή ασθένεια, βρίσκεται σε άνοδο σε όλη την Αμερική

Ελένη Ευστρατίου

Καλιφόρνια: Ασθενής με ιλαρά ταξίδεψε με αεροπλάνο και οι αρχές χαρτογραφούν την εξάπλωση της νόσου

Εμβόλιο κατά της ιλαράς

EPA/ANNIE RICE
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας ασθενής με ιλαρά ταξίδεψε με αεροπλάνο στη Νότια Καλιφόρνια, προκαλώντας ανησυχία για τη μετάδοση της νόσου σε πολυσύχναστο χώρο.
  • Οι υγειονομικές αρχές εντοπίζουν και παρακολουθούν τις επαφές του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων.
  • Τα συμπτώματα της ιλαράς εμφανίζονται συνήθως εντός 7 με 21 ημερών από την έκθεση στον ιό, και ακόμη και εμβολιασμένοι καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί.
  • Η ιλαρά μεταδίδεται μέσω του αέρα με βήχα, φτάρνισμα ή ομιλία και τα κρούσματα στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τα 2.500 από την αρχή του προηγούμενου έτους.
  • Η ασθένεια μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, με συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, καταρροή, κοκκίνισμα ματιών και εξανθήματα, ενώ ο εμβολιασμός ξεκινά από τους 18 μήνες στην Ελλάδα και άλλες ανεπτυγμένες χώρες.
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Η ιλαρά, μία από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες, βρίσκεται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υγειονομικές Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο συναγερμός χτύπησε αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο της Νότιας Καλιφόρνια, όταν ένας ταξιδιώτης ενοτπίστηκε να έχει μολυνθεί από τον ιό. Το αεροδρόμιο αποτελεί ένα πολυσύχναστο μέρος, ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού και έτσι οι υγειονομικές Αρχές προσπαθούν να παρακολουθήσουν την εξάπλωση της ασθένειας. Οι επιβάτες που κάθονταν δίπλα του, αφού ταυτοποιηθούν, θα ειδοποιηθούν προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Παράλληλα, οι επαφές του επεκτείνονται και σε κοντινό κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου μετέβη ο ασθενής, παρακολουθούνται επίσης. Όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί με τον ασθενή, ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα ιλαράς εντός 7 με 21 μέρες. Οι αρμόδιοι προσθέτουν ότι ακόμα και αν κάποιος έχει εμβολιαστεί, θα πρέπει να μένει προσεκτικός για την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούν την επέκταση του κρούσματος και να εντοπίζουν πιθανόν πρόσθετες επαφές.

Measles Case West Virginia
FILE - This undated image made available by the Centers for Disease Control and Prevention on Feb. 4, 2015, shows an electron microscope image of a measles virus particle, center. A West Virginia hospital has identified the first case of measles in the state since 2009, health officials said Monday, April 22, 2024. (Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Control and Prevention via AP, File)Centers for Disease Control and Prevention

Πώς μεταδίδεται η ιλαρά

Η ιλαρά, μια εξαιρετικά μεταδοτική και δυνητικά απειλητική για τη ζωή ασθένεια, βρίσκεται σε άνοδο σε όλη την Αμερική. Τα κρούσματα της ιλαράς στις ΗΠΑ ξεκίνησαν να ανεβαίνουν ήδη από την αρχή του περασμένου έτους, με το πεγαλύτερο ποσό να φτάνει τα 2.500.

Η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του αέρα, από βήχα, φτάρνισμα αλλά ακόμα και την ομιλία ενός ασθενή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, καταρροή, κοκκίνισμα των ματιών και εξανθήματα. Στην Ελλάδα, καθώς και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, τα παιδιά εμβολιάζονται ήδη από 18 μηνών. Τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν από 5 έως και 21 μέρες, ενώ οι επιπτώσεις της ασθένειας μπορεί να γίνει θανατηφόρα.

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