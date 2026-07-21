Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ηγετική δύναμη» η Ελλάδα στην αντιτρομοκρατία – Παράδειγμα προς μίμηση

Snapshot Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα της στην καταπολέμηση ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας.

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας θεωρείται από τις ισχυρότερες παγκοσμίως και έχει μακρόχρονη διάρκεια.

Η κοινή αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από τις δύο χώρες υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απειλής και την ανάγκη για διεθνή συντονισμό.

Η Ελλάδα επέδειξε σθεναρή στάση στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ακόμη και όταν άλλες κυβερνήσεις υποτίμησαν τον κίνδυνο.

Οι ΗΠΑ δεν ξεχνούν τους διπλωμάτες και υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή τους από τρομοκρατικές ενέργειες, αναφερόμενες ειδικά στην οργάνωση «17 Νοέμβρη». Snapshot powered by AI

Ως «ηγετική δύναμη» στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και «παράδειγμα προς μίμηση» για τη διεθνή κοινότητα χαρακτηρίζει την Ελλάδα το State Department, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει η Αθήνα στην καταπολέμηση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας.

Σε απάντησή του προς την «Καθημερινή», με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε τη διαχρονική ισχύ της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, κατατάσσοντάς την μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως.

«Αντιμετωπίζοντας από κοινού την ακροαριστερή και αναρχική τρομοκρατία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια μακρόχρονη σχέση συνεργασίας, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον συμπαγείς διεθνώς», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας. Παράλληλα, τόνισε ότι οι κοινές απώλειες που θρήνησαν οι δύο χώρες υπογραμμίζουν τόσο τη σοβαρότητα της απειλής όσο και την αδήριτη ανάγκη για συντονισμένη διεθνή δράση.

Επιπλέον, από την Ουάσιγκτον επισημάνθηκε ότι η Ελλάδος επέδειξε σθεναρή στάση απέναντι στην τρομοκρατία ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες άλλες κυβερνήσεις είτε υποτιμούσαν είτε δεν αναγνώριζαν επαρκώς τον κίνδυνο.

Κληθείς να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά του κ. Ρούμπιο στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», ο εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ξεχάσουν ποτέ» τους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους τους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χρησιμοποίησε παραδείγματα πολιτικής τρομοκρατίας από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, προκειμένου να αναδείξει τη θέση της Ουάσιγκτον ότι πρόκειται για μια απειλή με αμιγώς διεθνή χαρακτήρα.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης