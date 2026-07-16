ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 και Switchblade 600

Μίλτος Τσεκούρας

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση των Switchblade 300 20 στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales, αξίας 80,1 εκατ. δολαρίων.
  • Η έγκριση αφορά τη νεότερη έκδοση των περιφερόμενων πυρομαχικών, που παράγονται από την AeroVironment, και ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η απόφαση έρχεται δύο χρόνια μετά την αρχική έγκριση του ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των Switchblade 300 και Switchblade 600.
  • Τα Switchblade είναι μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτική κεφαλή, που μπορούν να παραμένουν σε περιοχή επιχειρήσεων και να στοχεύουν με ακρίβεια.
  • Ο χειριστής ελέγχει το drone καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής και μπορεί να ακυρώσει την επίθεση για μείωση παράπλευρων απωλειών.
Snapshot powered by AI

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS). Σύμφωνα με το Reuters, η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται στα 80,1 εκατ. δολάρια.

Η έγκριση αφορά τη νεότερη έκδοση του οπλικού συστήματος, το οποίο κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία AeroVironment, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να εγκρίνει την προμήθεια των συστημάτων Switchblade 300 και Switchblade 600, τα οποία είχαν επιλεγεί για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ελληνικού στρατεύματος.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions). Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και μπορούν να παραμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάνω από την περιοχή επιχειρήσεων, μέχρι να εντοπιστεί ο στόχος.

Ο χειριστής διατηρεί τον έλεγχο του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής, έχοντας τη δυνατότητα να κατευθύνει το drone προς τον επιλεγμένο στόχο ή να διακόψει την επίθεση ακόμη και την τελευταία στιγμή. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην αύξηση της ακρίβειας των επιχειρήσεων και στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης παράπλευρων απωλειών ή ζημιών σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Εθνική Οδός λόγω έργων

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

23:56ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Πουλήθηκε το σπίτι της παιδικής ηλικίας του στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σκιαγράφησε ο Τσίπρας σε συζήτηση με μέλη του κόμματος

23:22LIFESTYLE

«Ink»: Η ταινία που αφηγείται τη ζωή του μεγιστάνα των μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

23:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πνίγονται» στον καπνό οι βόρειες πολιτείες - Συγκλονιστικές εικόνες

22:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέδουσα στην παραλία: Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε παιδιά

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27

22:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο

22:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου»

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ο Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες 857 φωτιές - Κινδυνεύει ο τελικός του Μουντιάλ;

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 60χρονη δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι δύο μέτρων που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ