ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

Snapshot Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση των Switchblade 300 20 στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales, αξίας 80,1 εκατ. δολαρίων.

Η έγκριση αφορά τη νεότερη έκδοση των περιφερόμενων πυρομαχικών, που παράγονται από την AeroVironment, και ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η απόφαση έρχεται δύο χρόνια μετά την αρχική έγκριση του ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των Switchblade 300 και Switchblade 600.

Τα Switchblade είναι μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτική κεφαλή, που μπορούν να παραμένουν σε περιοχή επιχειρήσεων και να στοχεύουν με ακρίβεια.

Ο χειριστής ελέγχει το drone καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής και μπορεί να ακυρώσει την επίθεση για μείωση παράπλευρων απωλειών. Snapshot powered by AI

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS). Σύμφωνα με το Reuters, η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται στα 80,1 εκατ. δολάρια.

Η έγκριση αφορά τη νεότερη έκδοση του οπλικού συστήματος, το οποίο κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία AeroVironment, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ να εγκρίνει την προμήθεια των συστημάτων Switchblade 300 και Switchblade 600, τα οποία είχαν επιλεγεί για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ελληνικού στρατεύματος.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions). Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και μπορούν να παραμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάνω από την περιοχή επιχειρήσεων, μέχρι να εντοπιστεί ο στόχος.

Ο χειριστής διατηρεί τον έλεγχο του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής, έχοντας τη δυνατότητα να κατευθύνει το drone προς τον επιλεγμένο στόχο ή να διακόψει την επίθεση ακόμη και την τελευταία στιγμή. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην αύξηση της ακρίβειας των επιχειρήσεων και στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης παράπλευρων απωλειών ή ζημιών σε μη στρατιωτικές υποδομές.

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