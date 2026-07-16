ΗΠΑ: Σε εξέλιξη το πέμπτο κύμα επιθέσεων στο Ιράν
Χτυπήματα των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ
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- Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάεις πραγματοποιούν πέμπτο κύμα επιθέσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ κατά του Ιράν.
- Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 21:00 ώρα Ελλάδος με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.
- Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Τσαμπάχαρ.
- Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε την έναρξη των επιθέσεων.
Σε εξέλιξη βρίσκονται νέα χτυπήματα των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκίνησε ένα πέμπτο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στις 21:00 Ώρα Ελλάδος «με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Τσαμπάχαρ.
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