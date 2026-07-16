Τζέι Ντι Βανς: «Καρφιά» στο Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν – Το ρήγμα εντός των Ρεπουμπλικάνων

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης για προσπάθεια χειραγώγησης της αμερικανικής κοινής γνώμης με στόχο τη συνέχιση του πολέμου στο Ιράν.

Ο Βανς υποστήριξε ότι παρά τις καλές σχέσεις με κάποιους Ισραηλινούς, υπάρχουν άτομα που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την αμερικανική πολιτική σχετικά με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Βανς αποτελούν πρωτοφανή κριτική από εν ενεργεία αντιπρόεδρο των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και δείχνουν ρήγμα στις διμερείς σχέσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ακύρωσε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινιστεί αν η απόφαση συνδέεται με τις εντάσεις που προέκυψαν από τις δηλώσεις Βανς.

Το περιοδικό Time αποκάλυψε ότι πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας Τραμπ οργάνωσε ψηφιακή εκστρατεία επιρροής για λογαριασμό του Ισραήλ, στοχεύοντας κυρίως την εκλογική βάση MAGA. Snapshot powered by AI

Είναι γνωστό από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα ηνία του Λευκού Οίκου ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ανήκει στο στρατόπεδο των συντηρητικών που αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο εξωτερικό.

Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν από εκείνους στην αμερικανική κυβέρνηση που ήταν αντίθετος και με τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς ποτέ να αναφερθεί δημόσια στις ενστάσεις του. Ωστόσο τώρα φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική και σε συνέντευξη του σε γνωστό podcast, το οποίο παρακολουθεί η εκλογική βάση MAGA του Τραμπ, άφησε αρκετά αιχμηρά υπονοούμενα για το Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη κίνηση συγκέντρωσε τα βλέμματα καθώς δεν συνηθίζονται τέτοιες δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης προσπάθησαν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη ώστε να αντιταχθεί σε μια συμφωνία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Γνωρίζω πέρα από κάθε αμφιβολία ότι υπάρχουν άτομα εντός της ισραηλινής κυβέρνησης που προσπαθούν, κατά κάποιον τρόπο, να μας απομακρύνουν από αυτή την πολιτική, επειδή θέλουν να συνεχίσουν τη στρατιωτική εκστρατεία», δήλωσε ο Βανς.

Ο αντιπρόεδρος ανέφερε ότι, αν και διατηρεί «καλές σχέσεις» με ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, «υπάρχουν ορισμένα άτομα στο εσωτερικό του συστήματός τους, για τα οποία γνωρίζουμε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη, προκειμένου ο πόλεμος να συνεχιστεί επ’ αόριστον».

Ο Βανς δήλωσε ότι πολλές χώρες, σύμμαχοι και αντίπαλοι, προσπαθούν να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική και ότι «δεν με ενοχλεί που το Ισραήλ προσπαθεί να το κάνει αυτό, ειλικρινά δεν με ενοχλεί καν που το κάνουν η Ρωσία ή κάποιες από αυτές τις άλλες χώρες». Επιπλέον είπε ότι αυτό είναι «απλώς η φύση του να είσαι πολιτικός ηγέτης το 2026».

«Αυτό που με ενοχλεί είναι όταν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι εκστρατείες επιρροής, επηρεάζουν πραγματικά την αμερικανική πολιτική κρίση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος.Ο Βανς άσκησε σφοδρή κριτική στους Ισραηλινούς επικριτές της συμφωνίας με το Ιράν και τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός σύμμαχος του Ισραήλ, σε μια αυστηρή επίπληξη που αναφερόταν στα δισεκατομμύρια της αμερικανικής αμυντικής βοήθειας που λαμβάνει η χώρα.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν ήταν δυσμενείς για το Ισραήλ, επειδή δεν αντιμετώπιζαν τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μια άποψη που συμμερίζεται ολόκληρη η ηγεσία του Ισραήλ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα είχαν εμπλακεί στον πιο πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν αν δεν υπήρχε η επιρροή του Ισραήλ, ο Βανς απάντησε: «Ναι, ⁠ναι, το πιστεύω».«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιρροή από το Ισραήλ, είναι βαθιά πεπεισμένος — και, επαναλαμβάνω, συμφωνώ μαζί του — ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Βανς.

Δομική αλλαγή στις διμερείς σχέσεις, λέει αρθρογράφος

«Κανένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κατηγορήσει ποτέ το Ισραήλ ότι διεξάγει ανοιχτά εκστρατεία με στόχο την υπονόμευση της αμερικανικής πολιτικής», δήλωσε ο Άλον Πίνκας, αρθρογράφος του περιοδικού «The New Republic», στο Al Jazeera.«Υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν, υπήρξαν τριβές. Όμως, το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος εκφράζεται τόσο έντονα, ξεκάθαρα και ωμά εναντίον μιας ισραηλινής εκστρατείας επιρροής κατά των ΗΠΑ είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου… Είναι αρκετά συγκλονιστικό», πρόσθεσε ο αρθρογράφος.

Το περιστατικό δείχνει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «δεν βρίσκονται στην ίδια σελίδα» αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο Πίνκας.Οι αυξανόμενες τριβές μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν είναι «πολύ ανησυχητικές από ισραηλινή άποψη» και αντανακλούν μια «δομική αλλαγή» στις σχέσεις τους, τόνισε.

Η ακύρωση της επίσκεψης Νετανιάχου στις ΗΠΑ

Λίγο μετά τη συνέντευξη του Βανς έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ακύρωση συνδέεται με τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι η τελετή πένθους για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, για την οποία εξετάστηκε το ταξίδι, πιθανώς αναβάλλεται για το τέλος του μήνα. Πάντως σε αίτημα του Reuters για να σχολιάσει ο Νετανιάχου την συνέντευξη Βανς δεν υπήρξε απάντηση από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Το δημοσίευμα του περιοδικού Time το οποίο «φωτογράφιζε» ο Βανς

Στις 14 Ιουλίου το αμερικανικό περιοδικό Time αποκάλυψε ότι πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ είχε αναλάβει μία επιχείρηση για λογαριασμό του Ισραήλ προκειμένου να επηρεάσει την εκλογική βάση MAGA. Σύμφωνα με το δημοσίευμα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ΗΠΑ – Ιράν τον Ιούνιο οι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου εντόπισαν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιρετικά αρνητικά σχόλια για τον Τραμπ από γνωστά μέλη της βάσης MAGA.

Oι επικριτικές αναρτήσεις εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και οι συνεργάτες του Τραμπ άρχισαν να υποψιάζονται ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του προέδρου, Μπραντ Πάρσκαλ.Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η παγκόσμια διαφημιστική εταιρεία Havas προσέλαβε την εταιρεία του Πάρσκαλ, την Clock Tower X, για να διεξάγει μια ψηφιακή εκστρατεία για λογαριασμό του Κράτους του Ισραήλ, σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν βάσει του Νόμου περί Εγγραφής Ξένων Πρακτόρων (FARA) και τα οποία εξέτασε το TIME.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η εταιρεία του Πάρσκαλ θα παρήγαγε 100 πρωτότυπα κομμάτια περιεχομένου κάθε μήνα, με τουλάχιστον το 80% να απευθύνεται σε κοινό της Γενιάς Ζ μέσω των πλατφορμών TikTok, Instagram, YouTube και των podcast. Σε ένα προσχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στα έγγραφα, ο Πάρσκαλ δεσμεύτηκε επίσης να ενισχύσει την εκστρατεία στα κοινωνικά μέσα και μέσω της «ενσωμάτωσης αφηγηματικών μηνυμάτων στις πλατφόρμες του Salem Media Network και στα αντίστοιχα κανάλια διανομής», αναφερόμενος στη χριστιανική συντηρητική εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και εκδόσεων, όπου κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Στρατηγικής.

Ο Πάρσκαλ υποσχέθηκε ότι η προσπάθεια αυτή θα αποφέρει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ψηφιακές εμφανίσεις ανά μήνα, καθώς και ότι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic και το Gemini της Google, θα χαρακτηρίζουν το Ισραήλ και τον πόλεμο. Για όλα αυτά, το Ισραήλ συμφώνησε να καταβάλλει στην Clock Tower X 1,5 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα.

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