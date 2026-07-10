Σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

Οι 8 κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν τις εφαρμογές Signal, Discord και μια ομάδα στο TikTok για να συντονίσουν μια επίθεση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης UFC Freedom 250

Μίλτος Τσεκούρας

Σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οκτώ άτομα κατηγορούνται για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, σχεδιάζοντας επίθεση με drones και όπλα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων προσώπων υψηλού προφίλ σε εκδήλωση UFC Freedom 250.
  • Το σχέδιο συντονιζόταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών Signal, Discord και μιας ομάδας στο TikTok με την ονομασία «Vanguard of the Old».
  • Οι κατηγορούμενοι συγκέντρωναν όπλα, εκρηκτικά, drones και εξοπλισμό από τον Μάιο, με οργανωμένο σχέδιο που περιλάμβανε εκρηκτικά drones και ενέδρα με σκοπευτές.
  • Οι αρχές ενημερώθηκαν για την απειλή τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση και συνέλαβαν τους οκτώ ύποπτους σε διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ.
  • Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων και οι κατηγορίες να προβλέπουν βαριές ποινές.
Snapshot powered by AI

Οκτώ άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με drones και όπλα, με σκοπό να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση του UFC Freedom 250 που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το σχέδιο στόχευε, εκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους τον Τζέι Ντι Βανς και τον Ίλον Μασκ.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι διώκονται από κοινού με κατηγορητήριο δύο σημείων που κατατέθηκε στο Οχάιο. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, συνωμοσία για ανθρωποκτονία σε ομοσπονδιακό έδαφος και συνωμοσία για τη δολοφονία ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Η υπόθεση ξεκίνησε από έρευνα που είχε ανοίξει μετά τη δικογραφία σε βάρος του 19χρονου Τάισεν Κ. Πρόπερ από το Ντάνβιλ του Οχάιο. Μαζί του κατηγορούνται οι Μάικλ Άλαν Τόμας, 32 ετών, Ντάνιελ Κ. Έσκριτζ, 32 ετών, Αμπραχαμ Ερμοσίγιο Αλβαρές, 31 ετών, Τζόρνταν Γ. Ρίνκερ, 28 ετών, Μπράιαν Όμαρ Ρόα, 25 ετών, Ουίλιαμ Λι Σπάρτακους Φόκνερ, 21 ετών, και Τσάντλερ Ντ. Σκάγκς, 21 ετών.

Πώς αποτράπηκε η επίθεση

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την πιθανή απειλή στις 10 Ιουνίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν επτά ύποπτοι σε διαφορετικά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο όγδοος, που φέρεται να είχε ρόλο ελεύθερου σκοπευτή, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα από το FBI στη Δυτική Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι είχαν αρχίσει ήδη από τον Μάιο να συγκεντρώνουν χρήματα, όπλα, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εκρηκτικά, drones, ιατρικό υλικό και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο σχέδιο με χρήση εκρηκτικών drones και ενέδρα με σκοπευτές.

Η διαδικτυακή οργάνωση


Οι ύποπτοι φέρονται να συντόνιζαν τις κινήσεις τους μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών στο Signal, στο Discord και σε ομάδα του TikTok με την ονομασία «Vanguard of the Old». Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ομάδα υιοθετούσε ακραίες αντιπολιτευτικές απόψεις και εξέφραζε την επιθυμία να ανατραπεί το αμερικανικό κράτος ώστε να «ξαναχτιστεί» από την αρχή.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί προβλέπουν ιδιαίτερα βαριές ποινές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δικηγόρος 20χρονου: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του - Έχει νοητική στέρηση

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ κατηγορούμενοι για σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

17:51LIFESTYLE

Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Συγκλονίζει η Μαρία Καραγιάννη - «Τους φωνάζαμε "μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα"»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με το Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις, αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει»

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Σύντομα θα επιτύχουμε αποτελέσματα σχετικά με τον νόμο CAATSA

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε και τι να περιορίζετε για καλύτερη αναπνοή

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επαφές με την Τουρκία για την τύχη των ρωσικών S-400

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Σέρρες, εστάλη 112 για εκκένωση της Οινούσας

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ξεχωριστή συναυλία των Gadjo Dilo την Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόνιτσα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία - Πώς ξεκίνησε η φωτιά, τι εξετάζουν οι αρχές

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προκλητική ανάρτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί - «Σύμβολο της άλωσης»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

14:16LIFESTYLE

«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

12:35LIFESTYLE

Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Marfin, 16 χρόνια μετά: Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης - Δύο συλλήψεις - Ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα στη Βρετανία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή αέρια μάζα «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ