Σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

Snapshot Οκτώ άτομα κατηγορούνται για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, σχεδιάζοντας επίθεση με drones και όπλα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων προσώπων υψηλού προφίλ σε εκδήλωση UFC Freedom 250.

Το σχέδιο συντονιζόταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών Signal, Discord και μιας ομάδας στο TikTok με την ονομασία «Vanguard of the Old».

Οι κατηγορούμενοι συγκέντρωναν όπλα, εκρηκτικά, drones και εξοπλισμό από τον Μάιο, με οργανωμένο σχέδιο που περιλάμβανε εκρηκτικά drones και ενέδρα με σκοπευτές.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την απειλή τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση και συνέλαβαν τους οκτώ ύποπτους σε διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων και οι κατηγορίες να προβλέπουν βαριές ποινές. Snapshot powered by AI

Οκτώ άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία, καθώς φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με drones και όπλα, με σκοπό να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση του UFC Freedom 250 που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το σχέδιο στόχευε, εκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους τον Τζέι Ντι Βανς και τον Ίλον Μασκ.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι διώκονται από κοινού με κατηγορητήριο δύο σημείων που κατατέθηκε στο Οχάιο. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, συνωμοσία για ανθρωποκτονία σε ομοσπονδιακό έδαφος και συνωμοσία για τη δολοφονία ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Η υπόθεση ξεκίνησε από έρευνα που είχε ανοίξει μετά τη δικογραφία σε βάρος του 19χρονου Τάισεν Κ. Πρόπερ από το Ντάνβιλ του Οχάιο. Μαζί του κατηγορούνται οι Μάικλ Άλαν Τόμας, 32 ετών, Ντάνιελ Κ. Έσκριτζ, 32 ετών, Αμπραχαμ Ερμοσίγιο Αλβαρές, 31 ετών, Τζόρνταν Γ. Ρίνκερ, 28 ετών, Μπράιαν Όμαρ Ρόα, 25 ετών, Ουίλιαμ Λι Σπάρτακους Φόκνερ, 21 ετών, και Τσάντλερ Ντ. Σκάγκς, 21 ετών.

Two Californians indicted for planned terrorist attack at UFC Freedom 250 event at White House https://t.co/9PRO8HHsjJ pic.twitter.com/dkjvRjYgO0 — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Πώς αποτράπηκε η επίθεση

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την πιθανή απειλή στις 10 Ιουνίου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση. Λίγο αργότερα συνελήφθησαν επτά ύποπτοι σε διαφορετικά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο όγδοος, που φέρεται να είχε ρόλο ελεύθερου σκοπευτή, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα από το FBI στη Δυτική Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι είχαν αρχίσει ήδη από τον Μάιο να συγκεντρώνουν χρήματα, όπλα, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εκρηκτικά, drones, ιατρικό υλικό και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο σχέδιο με χρήση εκρηκτικών drones και ενέδρα με σκοπευτές.

A total of eight men have now been indicted for their alleged roles in the plot to attack a UFC event on the grounds of the White House last month, according to federal prosecutors.



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Η διαδικτυακή οργάνωση



Οι ύποπτοι φέρονται να συντόνιζαν τις κινήσεις τους μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών στο Signal, στο Discord και σε ομάδα του TikTok με την ονομασία «Vanguard of the Old». Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ομάδα υιοθετούσε ακραίες αντιπολιτευτικές απόψεις και εξέφραζε την επιθυμία να ανατραπεί το αμερικανικό κράτος ώστε να «ξαναχτιστεί» από την αρχή.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί προβλέπουν ιδιαίτερα βαριές ποινές.

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