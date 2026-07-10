Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Το Ισραήλ μοιράστηκε κρίσιμες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε καταρτίσει πρόσφατα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφεραν δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης στο CNN, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται υπό πίεση.

H προειδοποίηση διαβιβάστηκε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τη μία πηγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν λάβει σειρά πληροφοριών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ, ωστόσο, η ισραηλινή προειδοποίηση ήταν νέα και αφορούσε συγκεκριμένη συνωμοσία.

Άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η αναφορά του Ισραήλ ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια επηρεασμού των αποφάσεων του Τραμπ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό προειδοποιήσει ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να σκοτώσει τον Τραμπ ως αντίποινα για την επιχείρηση με drone το 2020, που διέταξε εκείνος και στην οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος Ιρανός στρατηγός, Κασέμ Σουλεϊμανί, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Σε ερώτηση για την ισραηλινή προειδοποίηση, που είχε μεταδοθεί αρχικά από τη Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τραμπ σχετικά με την επιθυμία του Ιράν να τον δολοφονήσει.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, εμένα. Βρίσκομαι σε κάθε λίστα, είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε όλες τις λίστες τους. Μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μη διαρκέσει πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι», υπογράμμισε.

Αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι είχε πληροφορηθεί πρόσφατα για νέα λίστα στην οποία κατατάσσεται ως ο κορυφαίος στόχος δολοφονίας του Ιράν. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στις νέες πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, πλήθη Ιρανών φώναξαν συνθήματα υπέρ του θανάτου του Τραμπ κατά τη διάρκεια των τελετών για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου.

Οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και πλήγματα, ενώ η 60ήμερη εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο.