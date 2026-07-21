Χάος στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο την ώρα που οι Τούρκοι απέναντι έστηναν επικοινωνιακό σόου- Βίντεο

Snapshot Στο τελωνείο Κήπων στον Έβρο σημειώθηκαν μεγάλες ουρές και πολύωρη ταλαιπωρία με αναμονή έως και 7 ώρες για τους ταξιδιώτες και 16 ώρες για τους οδηγούς φορτηγών.

Η τουρκική πλευρά στο τελωνείο Kapıkule παρουσίασε ψηφιακά συστήματα που μειώνουν τον χρόνο διέλευσης στα 38 λεπτά και προσέφερε κλιματιζόμενες υποδομές ανάπαυσης.

Τούρκοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το τελωνείο Kapıkule, μοιράζοντας σημαίες και παραδοσιακά γλυκά, προβάλλοντας εικόνα εκσυγχρονισμού και ταχύτητας.

Η αντίθεση μεταξύ της ελληνικής πλευράς με ουρές και καθυστερήσεις και της τουρκικής πλευράς με επικοινωνιακό σόου προκαλεί έντονο προβληματισμό. Snapshot powered by AI

Μια εικόνα απόλυτης αντίθεσης εκτυλίχθηκε το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με το deltatv την ώρα που η ελληνική πλευρά στον Έβρο βρισκόταν στα όρια της κατάρρευσης με ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων και πολύωρη ταλαιπωρία, η τουρκική κυβέρνηση έστηνε ένα οργανωμένο επικοινωνιακό σόου ακριβώς στην απέναντι όχθη, στο τελωνείο του Kapıkule, προβάλλοντας ένα πρόσωπο εκσυγχρονισμού και ταχύτητας.

Η υπουργός Οικογένειας της Τουρκίας Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς και ο Βαλής της Αδριανούπολης Γιουνούς Σεζέρ επισκέφθηκαν αυτοπροσώπως τις ουρές των οχημάτων, μοιράζοντας σημαίες, παραδοσιακά γλυκά και χαιρετίσματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα διαφήμισαν ψηφιακά συστήματα που μειώνουν τη διέλευση στα 38 μόλις λεπτά, αλλά και κλιματιζόμενες υποδομές ανάπαυσης.

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Σκηνικό απόλυτης ταλαιπωρίας και οργής επικράτησε σύμφωνα με το deltatv και χθες στο Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση έχει προκαλέσει ατελείωτες ουρές οχημάτων. Ταξιδιώτες από την Ευρώπη και την Τουρκία παραμειναν ακινητοποιημένοι έως και 7 ώρες για τον έλεγχο διαβατηρίων, ενώ οι οδηγοί φορτηγών περίμεναν ακόμη και 16 ώρες υπό συνθήκες καύσωνα.

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