Λίνα Μενδώνη: Στο Παλαιό Τελωνείο του Ναυπλίου εδραιώνεται ο νέος θεσμός «Αμυμώνη»

«Ενισχύεται ο στόχος μας να καταστήσουμε το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου έναν δυναμικό πυρήνα πολιτισμού, ανοιχτό στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Newsbomb

Λίνα Μενδώνη: Στο Παλαιό Τελωνείο του Ναυπλίου εδραιώνεται ο νέος θεσμός «Αμυμώνη»
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργο Κουμεντάκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες», στο αποκατεστημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού κτήριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο. Όπως και το 2025, που το μνημείο παραδόθηκε στο κοινό, το Υπουργείο Πολιτισμού ανέθεσε στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου την διοργάνωση έκθεσης, που φιλοξενείται στον χώρο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Εθνική Λυρική Σκηνή, παρούσα όπως και πέρσι, διοργάνωσε τη μουσική εκδήλωση των εγκαινίων, σε θεματική συνάφεια με την έκθεση. Η έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» εστιάζει στο ιστορικό φαινόμενο της διασπορικής ταυτότητας πέντε καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρουσιάζοντας δώδεκα έργα από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.

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Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με την έκθεση “Ανοιχτοί Ορίζοντες” συνεχίζεται η δημιουργική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη–Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο στόχος μας να καταστήσουμε το Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου έναν δυναμικό πυρήνα πολιτισμού, ανοιχτό στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Το γεγονός ότι η Εθνική Πινακοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζονται, σήμερα, όπως και πέρυσι, για την παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού γεγονότος υψηλής ποιότητας, επιβεβαιώνουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Τελωνείο ως πολιτιστικός προορισμός εθνικής εμβέλειας. Γεννιέται στο Ναύπλιο ένας νέος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού, στο όνομα της μυθικής Αμυμώνης, της κόρης του Δαναού και μητέρας του Ναυπλίου, ιδρυτή της ομώνυμης πόλης.

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Η επένδυσή μας στην αποκατάσταση και επανάχρηση του Παλαιού Τελωνείου δεν αφορούσε μόνο στη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου. Αφορούσε πρωτίστως στη δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, ο οποίος να φιλοξενεί δράσεις υψηλής ποιότητας και να συνδέει τη σύγχρονη δημιουργία με την ιστορική μνήμη. Κάθε χρόνο, στην αρχή του καλοκαιριού στο Παλαιό Τελωνείο, η Εθνική Πινακοθήκη θα διοργανώνει μια σημαντική έκθεση, ενώ στα εγκαίνιά της, σύνολα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάζουν απανθίσματα ελληνικών τραγουδιών συμβατών με τον χώρο και την έκθεση. “Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες” φωτίζουν μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας: Τη διαδρομή δημιουργών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι μετέφεραν τις εμπειρίες, τις μνήμες και τις πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής καταγωγής τους στο διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση και της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης. Στα έργα τους συναντώνται η παράδοση και η πρωτοπορία, η μνήμη και η αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων, το ελληνικό φως και η οικουμενική καλλιτεχνική γλώσσα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο της Εθνικής Πινακοθήκης Όλγα Μεντζαφού, τη Γενική Διευθύντρια Συραγώ Τσιάρα, και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη για τη συνεργασία του στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Είμαι βέβαιη ότι ο θεσμός της “Αμυμώνης” θα αποτελέσει μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ναυπλίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού».

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Στην έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» υπό την επιμέλεια και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΠΜΑΣ Συραγώς Τσιάρα, παρουσιάζονται έργα των George Constant (Γιώργου Κωνσταντινόπουλου), Μιχάλη Λεκάκη, Θεόδωρου Χίου, Θεόδωρου Στάμου και Αθηνάς Τάχα. Η έκθεση αναδεικνύει τις διαδρομές καλλιτεχνών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι, είτε ως μετανάστες πρώτης γενιάς είτε ως παιδιά μεταναστών, διαμόρφωσαν τη δική τους εικαστική γλώσσα και συνέβαλαν στις εξελίξεις της αμερικανικής τέχνης του 20ού αιώνα. Μέσα από τα έργα τους προβάλλεται η δημιουργική επεξεργασία της ελληνικής πολιτισμικής μνήμης, η αναφορά στη μυθολογία και το ελληνικό τοπίο, καθώς και ο διάλογος με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς μοντερνισμού.

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Η εκδήλωση άνοιξε μουσικά με τον Ζαχαρία Καρούνη και τετραμελές σύνολο παραδοσιακών οργάνων, οι οποίοι, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσίασαν ένα απάνθισμα τραγουδιών από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και καταγραφές από τον αυτόγραφο κώδικα του Γεώργιου Πίλελη-Ιωαννίτου του 19ου αιώνα.

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